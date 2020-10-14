В путешествие по миру на велосипеде: рассказ молдавского спортсмена

Наш соотечественник Штефан Гынку отправился в путешествие по миру на двух колесах. А 47-й день своего "трипа" он посвятил Кишиневу, который празднует в среду 584-летие.

КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. За 46 дней Штефан Гынку из Молдовы преодолел на велосипеде порядка 3500 километров. В храмовый праздник молдавской столицы спортсмен находится далеко от дома. В комментарии Sputnik он рассказал, что 47-й день своего путешествия он посвящает Дню города Кишинев.

"Сегодня проеду 50-60 километров на велосипеде, посвятив это Кишиневу и его жителям... Для меня Кишинев несравним с другими городами. Здесь я родился и жил. Ассоциирую его со словом "мама". Люблю путешествовать и восхищаться другими городами, но Кишинев для меня самый красивый", - рассказал спортсмен.

Отправной точкой путешествия, по словам велопутешественник, стал таможенный пункт Албица-Леушены. Он проехал через Румынию, Болгарию, немного проехал по Турции, сейчас находится в Греции. Далее Гынку собирается добраться на велосипеде до Италии. А конечная точка его путешествия зависит от времени, которое у него останется на поездку, уточнил собеседник.

"Отправился в путешествие один. Без друзей. Взял с собой самое необходимое - инструменты, если выйдет из строя какая-то деталь, еду и палатку", - сказал он.

Пока самым "страшным моментом" в поездке, по словам Гынку, оказался сильный ветер, который бушевал в течение двух дней и едва не снес его палатку.

Он рассказал, что изначально спланировал свой бюджет, выделив на каждый день своей поездки по 10 евро, однако затем ему пришлось пересмотреть свои траты, увеличив их в полтора раза. Во время поездки он познакомился со многими нашими соотечественниками, а некоторые помогли ему с приютом на несколько дней.

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