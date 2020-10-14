Молдавский премьер рассказал о том, что ждет агросектор страны

В Молдове стартовали крупнейшие сельскохозяйственные выставки. Глава правительства уверен, что подобные мероприятия обеспечат местный сектор современным оборудованием и технологиями.

КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Молдавские власти хотят модернизировать агропромышленность страны, чтобы сделать ее привлекательной для всех участников производственного процесса. Об этом заявил премьер Ион Кику на открытии крупнейших сельскохозяйственных выставок страны в среду.

Глава кабмина подчеркнул, что государство через механизм субсидирования поддерживает развитие агропромышленного сектора. Большинство финансовых источников ориентированы на модернизацию профильной техники и ирригационного оборудования, развитие садоводческого сектора и перерабатывающей инфраструктуры агропроизводства. Общая сумма субсидий, запрошенных сельхозпроизводителями за последние пять лет, составляет 1,8 миллиарда леев.

В правительстве напомнили, что поскольку в этом году большая часть агрокультур пострадала из-за неблагоприятных погодных условий, на последнем заседании кабмина обсуждалось увеличение на 300 миллионов леев суммы, выделенной Фондом субсидирования в сельском хозяйстве для компенсации потерь производителей зерновых первой группы – пшеницы, ячменя и рапса.

"Хотим модернизировать сельское хозяйство, чтобы сделать его привлекательным для всех участников агропромышленного процесса, включая молодых фермеров и женщин. В этой связи правительство продолжит разрабатывать эффективную политику в данной сфере", - сказал премьер.

Специализированные международные выставки MOLDAGROTECH и Farmer в этом году проходят с 14 по 17 октября 2020 года на территории Института растениеводства "Порумбень".

Ранее такие мероприятия организовывали в павильонах международного выставочного центра "Молдэкспо", однако в этом году из-за пандемии на территории комплекса разбили COVID-центр, куда привозят людей с подозрением на коронавирус.

В нынешнем году в агровыставках принимают участие около 50 компаний из Молдовы, Румынии и Украины.

Цель подобных мероприятий, по словам Кику, заключается в том, чтобы обеспечить местную сельскохозяйственную промышленность современным оборудованием и технологиями, которые способствовали бы повышению эффективности и увеличению прибыли в агросекторе.

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