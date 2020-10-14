Фото - На посту и в праздник: спасатели провели спецоперацию в кишиневском храме

Команда Генинспектората по чрезвычайным ситуациям осуществила миссию по спасению креста, венчавшего одну из церквей на Ботанике.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Покров день выдался для кишиневского отряда спасателей необычным. Их помощь потребовалась в столичной церкви Святого Дмитрия.

Сильный ветер, который разбушевался накануне, повредил крест на куполе храма, так что возник серьезный риск обрушения.

Звонок на пульт службы спасения поступил от прихожан. Они вовремя заметили опасность, а спасатели отреагировали незамедлительно.

На место выехал расчет, а также специальная пожарная лестница, которая способна выдвигаться на высоту в 70 метров. Спасатели оцепили прилегающую территорию, и работы начались.

Операция заняла чуть меньше двух часов. Крест массой 50 килограммов и высотой 2 метра был аккуратно спущен вниз с церковного купола.

Миссия спасателям выпала не из легких: крест украшал самый высокий купол храма, так что работать пришлось на высоте 30 метров. В ходе проведения операции никто не пострадал.

Святыню ждет реставрация, после чего ее вернут на прежнее место.

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