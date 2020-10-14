Алексей Щусев - зодчий, отстроивший Кишинев после войны

Значительное место в деятельности архитектора, родившегося в нашем городе, заняли проекты восстановления разрушенных в годы войны Истры , Новгорода и - столицы тогдашней МССР.

КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. День города в Кишиневе или как его принято называть Храмовый праздник – прекрасный повод вспомнить о людях, которые развивали молдавскую столицу.

Одним из основоположников современного Кишинева в том виде, в каком мы его знаем сейчас, – был выдающий советский зодчий Алексей Щусев. Он родился в самом городе на семи холмах 8 октября 1873 года.

Путь к признанию

Щусев окончил с золотой медалью Петербургскую Академию Художеств. Его учителями были знаменитые архитектор Леонтий Бенуа и русский живописец Илья Репин.

Архитектор был академиком Императорской академии художеств, позже председателем Московского архитектурного общества, директором Третьяковской галереи.

© Sputnik / Александр Становов Алексей Щусев.

После учебы Щусев неоднократно посещал свой родной край и осуществлял там разные проекты. Как известно, первым зданием, которое построил Щусев в Кишиневе, стала двухэтажная дача Карчевского, расположенная в Долине Роз (ныне улица Большая Малина), позже был возведен дом Драгоева на углу улиц Пушкина и Кузнечной (ныне Бернардацци). В 1912 году мастер построил церковь в имении помещика Богдана (село Кухурешты).

Среди его построек по всему Советскому союзу — жилые дома и театры, станции метро, Казанский вокзал, Москворецкий мост, ансамбль зданий АН СССР на Ленинском проспекте, а, главное, — мавзолей Ленина.

Значительное место в деятельности Щусева занимали проекты восстановления городов, разрушенных в годы войны: Истры (1942—1943), Новгорода (1943—1945), затем и Кишинева (1947).

Кишинев после войны

В молдавском городе зодчий первым делом разработал генеральный план реконструкции Кишинева на 1945-1947 года.

© Photo : oldchisinau.com Разрушенная Армянская улица, здания с северной стороны от нынешнего бульвара Штефан чел Маре. Разрушенный двухэтажный дом располагался на углу Армянской улицы и нынешнего бульвара Штефан чел Маре.

Щусев был одним из тех, кто заложил основу нынешней планировки улиц. Развитие задумали вокруг старого плана, который предполагал ряды ровных кварталов. Сам архитектор также был сторонником симметрии, прямых и широких городских артерий.

По его задумке от Кафедрального собора протянули широкий проспект в сторону реки Бык и другого будущего района - Рышкановки. Этот бульвар ныне носит название Григоре Виеру, тогда - Проспект Молодежи. От центра по плану мастера воздвигли другие проспекты в стороны окрестных холмов - тех самых семи, на которых были расположены небольшие поселения, в дальнейшем вошедшие в черту города и ставшие его секторами.

По его проекту построили и мост через реку Бык. По некоторым данным, зодчий также хотел соединить речку с Днестром таким образом, чтобы Кишинев стал речным порт, но этот проект так и не осуществили.

Многие задумки выполняли не при прямом участии Щусева, но при его активных консультациях: железнодорожный вокзал, магазин "Детский мир" (теперь Gemeni), гостиница "Кишинев" и другие.

© Sputnik / Юрий Сомов Привокзальная площадь в Кишиневе. Молдавская ССР.

Проекты Щусева в то время были поистине амбициозными, даже по современных меркам. Некоторые из них успели воплотить в жизнь, другие – остались лишь на бумаге и вряд ли когда будут осуществлены.

Память

Главной памятью о проделанной работе нашего неутомимого земляка являются здания, улицы и другое, к чему он приложил свою руку.

Также в Кишинева есть улица имени Алексея Щусева, на ней расположен дом, где вырос и жил некоторое время этот талантливый человек.

Наша задача - сохранить наследие этого архитектора, к сожалению, с этим наше общество в последние года справлялось не очень. Однако не все потеряно, молдавскую столицу ждет разработка нового генерального плана развития, который поможет нынешнем властям навести порядок в городе.

Дом-музей Александр Щусева в Кишиневе. © Sputnik / Miroslav Rotari

Дом-музей Александр Щусева в Кишиневе. © Sputnik / Miroslav Rotari

Дом-музей Александр Щусева в Кишиневе. © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 3 © Sputnik / Miroslav Rotari Дом-музей Александр Щусева в Кишиневе.

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