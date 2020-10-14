Алексей Щусев - зодчий, отстроивший Кишинев после войны

КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. День города в Кишиневе или как его принято называть Храмовый праздник – прекрасный повод вспомнить о людях, которые развивали молдавскую столицу.
Одним из основоположников современного Кишинева в том виде, в каком мы его знаем сейчас, – был выдающий советский зодчий Алексей Щусев. Он родился в самом городе на семи холмах 8 октября 1873 года.
Путь к признанию
Щусев окончил с золотой медалью Петербургскую Академию Художеств. Его учителями были знаменитые архитектор Леонтий Бенуа и русский живописец Илья Репин.
Архитектор был академиком Императорской академии художеств, позже председателем Московского архитектурного общества, директором Третьяковской галереи.
После учебы Щусев неоднократно посещал свой родной край и осуществлял там разные проекты. Как известно, первым зданием, которое построил Щусев в Кишиневе, стала двухэтажная дача Карчевского, расположенная в Долине Роз (ныне улица Большая Малина), позже был возведен дом Драгоева на углу улиц Пушкина и Кузнечной (ныне Бернардацци). В 1912 году мастер построил церковь в имении помещика Богдана (село Кухурешты).
Среди его построек по всему Советскому союзу — жилые дома и театры, станции метро, Казанский вокзал, Москворецкий мост, ансамбль зданий АН СССР на Ленинском проспекте, а, главное, — мавзолей Ленина.
Значительное место в деятельности Щусева занимали проекты восстановления городов, разрушенных в годы войны: Истры (1942—1943), Новгорода (1943—1945), затем и Кишинева (1947).
Кишинев после войны
В молдавском городе зодчий первым делом разработал генеральный план реконструкции Кишинева на 1945-1947 года.
Щусев был одним из тех, кто заложил основу нынешней планировки улиц. Развитие задумали вокруг старого плана, который предполагал ряды ровных кварталов. Сам архитектор также был сторонником симметрии, прямых и широких городских артерий.
По его задумке от Кафедрального собора протянули широкий проспект в сторону реки Бык и другого будущего района - Рышкановки. Этот бульвар ныне носит название Григоре Виеру, тогда - Проспект Молодежи. От центра по плану мастера воздвигли другие проспекты в стороны окрестных холмов - тех самых семи, на которых были расположены небольшие поселения, в дальнейшем вошедшие в черту города и ставшие его секторами.
По его проекту построили и мост через реку Бык. По некоторым данным, зодчий также хотел соединить речку с Днестром таким образом, чтобы Кишинев стал речным порт, но этот проект так и не осуществили.
Многие задумки выполняли не при прямом участии Щусева, но при его активных консультациях: железнодорожный вокзал, магазин "Детский мир" (теперь Gemeni), гостиница "Кишинев" и другие.
Проекты Щусева в то время были поистине амбициозными, даже по современных меркам. Некоторые из них успели воплотить в жизнь, другие – остались лишь на бумаге и вряд ли когда будут осуществлены.
Память
Главной памятью о проделанной работе нашего неутомимого земляка являются здания, улицы и другое, к чему он приложил свою руку.
Также в Кишинева есть улица имени Алексея Щусева, на ней расположен дом, где вырос и жил некоторое время этот талантливый человек.
Наша задача - сохранить наследие этого архитектора, к сожалению, с этим наше общество в последние года справлялось не очень. Однако не все потеряно, молдавскую столицу ждет разработка нового генерального плана развития, который поможет нынешнем властям навести порядок в городе.
- Дом-музей Александр Щусева в Кишиневе.© Sputnik / Miroslav Rotari
- Дом-музей Александр Щусева в Кишиневе.© Sputnik / Miroslav Rotari
- Дом-музей Александр Щусева в Кишиневе.© Sputnik / Miroslav Rotari
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