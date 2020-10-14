Новый антирекорд: в Молдове за сутки подтвердились 1149 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1149 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в среду.

Отмечено четыре эпизода "импорта" инфекции: по одному из Румынии, Великобритании, России и Украины.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 64 424.

За минувшие 24 часа проведены 3976 тестов, при этом повторно - 406.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 83 медработников: 33 врачей, 33 медсестер и 17 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 753 пациента (из них 39 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 443 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 45 545 человека.

Зафиксированы еще 19 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1514.

В том числе Минздрав сообщил о смерти врача-эпидемиолога Николае Горчински. Ему было 78 лет. Его перевели 30 сентября из районной больницы Сорок в Институт скорой помощи.

"Николае Горчински с преданностью и профессионализмом работал главой отделения эпидемиологии Центра общественного здоровья Сорок. Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты выражает соболезнования семье и коллективу Центра общественного здоровья", - сказано в сообщении Минздрава.

Всего с начала пандемии от последствий, связанных с COVID-19, скончались 42 медработника.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

Так, 13 октября Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обновила список районов по цветовым кодам эпидемической опасности. "Красный код" присвоен всем районам Молдовы, кроме Хынчештского, Леовского и Сорокского, которые получили "оранжевый код". "Желтого" и "зеленого" кодов нет ни в одном регионе страны.

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