Коронавирусная сводка: каковы позиции Молдовы в сравнении с другими странами

Обнародована подробная информация по эпидемической ситуации в стране в связи с распространением COVID-19. Специалисты отмечают, что доля выздоровевших выросла на 9,2%.

КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. В Молдове на данный момент зафиксированы 18 214 случаев заражения коронавирусом нового типа на миллион человек. Таковы данные отчета, опубликованного в среду на сайте Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты республики.

К слову, по этому показателю Молдова - на пороге топ-5 в мировом плане.

Наша республика опережает по такой статистике среди прочих Россию, Францию, Румынию, Италию и Украину.

Смертность на миллион населения достигла в Молдове 430 случаев. Соотношение с общим числом заболевших - 2,4%.

Статистика за последние 14 дней

За истекшие две недели заболеваемость составила 323 случаев на 100 тысяч населения. Смертность за тот же период - 5,3 на 100 тысяч случаев. Среднее количество подтвержденных эпизодов COVID-19 за две недели достигло 803.

По данным Минздрава, в целом в 84% случаев болезнь протекает в легкой форме, в средней – в 11%, а в тяжелой – в 5%.

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Если сравнить данные за 28 сентября - 4 октября и 5-11 октября, то отмечен незначительный спад заболеваемости - 2,3%. Смертность за этот период выросла на 20,2%. Число выздоровевших увеличилось на 9,2%.

Согласно статистике, за последние 14 дней порядка половины подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Кишиневе - 5250 из 11 258, а это 46%. На втором месте по числу подтвержденных случаев находится Приднестровский регион - 1206, а на третьем - Бельцы, где выявили 378. В пятерку вошли Яловены, Единцы и Новые Анены.

© Photo : Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Распределение подтвержденных случаев COVID-19 за две недели в Молдове в территориальном разрезе.

"Импортный" COVID-19

Что касается "ввоза" инфекции в страну, то его доля не превышает 1% из общего количества подтвержденных случаев – 493 эпизода. За 14 дней зарегистрировано 77 случаев "импорта" болезни. Больше всего инфицированных прибыло из Турции (34), России (10) и Румынии (8). В топ-5 вошли также Италия и Германия.

У кого чаще всего выявляют COVID-19

Инкубационный период развития заболевания, по данным Минздрава, в среднем составляет до пяти дней.

Средний возраст заболевших - 46,7 года. Чаще всего COVID-19 диагностируют в гендерном соотношении у женщин, а в территориальном разрезе - у жителей городов.

Что касается смертности, то в 98,6% летальных исходов у пациентов наблюдались как минимум одно сопутствующие заболевания. Средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, составляет в Молдове порядка 66 лет.

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У скольких детей в Молдове подтвердился COVID-19

Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились вирусом 3547 несовершеннолетних, в том числе 266 новорожденных, а также 411 беременных женщин.

На группу детей от 11 до 17 лет приходится 48% случаев.

Вирус подтвердился у нескольких тысяч медработников

COVID-19 выявлен у 6928 занятых в здравоохранении в Молдове. Из них врачей - 1941, медсестер - 2919, санитаров - 1102, вспомогательного персонала - 966.

По статистике, тесты на вирус прошли порядка 21 тысячи работников медучреждений. За минувшие семь дней анализы на коронавирус сдал 921 человек.

Согласно данным Минздрава, от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в Молдове скончались 42 медработника.

© Sputnik Статистика подтвержденным случаям заражения COVID-19 среди медработников в Молдове

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Так, 13 октября Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обновила список районов по цветовым кодам эпидемической опасности. "Красный код" присвоен всем районам Молдовы, кроме Хынчештского, Леовского и Сорокского, которые получили "оранжевый код". "Желтого" и "зеленого" кодов нет ни в одном регионе страны.

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