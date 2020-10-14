Коронавирусная сводка: каковы позиции Молдовы в сравнении с другими странами

КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. В Молдове на данный момент зафиксированы 18 214 случаев заражения коронавирусом нового типа на миллион человек. Таковы данные отчета, опубликованного в среду на сайте Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты республики.
К слову, по этому показателю Молдова - на пороге топ-5 в мировом плане.
Наша республика опережает по такой статистике среди прочих Россию, Францию, Румынию, Италию и Украину.
Смертность на миллион населения достигла в Молдове 430 случаев. Соотношение с общим числом заболевших - 2,4%.
Статистика за последние 14 дней
За истекшие две недели заболеваемость составила 323 случаев на 100 тысяч населения. Смертность за тот же период - 5,3 на 100 тысяч случаев. Среднее количество подтвержденных эпизодов COVID-19 за две недели достигло 803.
По данным Минздрава, в целом в 84% случаев болезнь протекает в легкой форме, в средней – в 11%, а в тяжелой – в 5%.
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Если сравнить данные за 28 сентября - 4 октября и 5-11 октября, то отмечен незначительный спад заболеваемости - 2,3%. Смертность за этот период выросла на 20,2%. Число выздоровевших увеличилось на 9,2%.
Согласно статистике, за последние 14 дней порядка половины подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Кишиневе - 5250 из 11 258, а это 46%. На втором месте по числу подтвержденных случаев находится Приднестровский регион - 1206, а на третьем - Бельцы, где выявили 378. В пятерку вошли Яловены, Единцы и Новые Анены.
"Импортный" COVID-19
Что касается "ввоза" инфекции в страну, то его доля не превышает 1% из общего количества подтвержденных случаев – 493 эпизода. За 14 дней зарегистрировано 77 случаев "импорта" болезни. Больше всего инфицированных прибыло из Турции (34), России (10) и Румынии (8). В топ-5 вошли также Италия и Германия.
У кого чаще всего выявляют COVID-19
Инкубационный период развития заболевания, по данным Минздрава, в среднем составляет до пяти дней.
Средний возраст заболевших - 46,7 года. Чаще всего COVID-19 диагностируют в гендерном соотношении у женщин, а в территориальном разрезе - у жителей городов.
Что касается смертности, то в 98,6% летальных исходов у пациентов наблюдались как минимум одно сопутствующие заболевания. Средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, составляет в Молдове порядка 66 лет.
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У скольких детей в Молдове подтвердился COVID-19
Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились вирусом 3547 несовершеннолетних, в том числе 266 новорожденных, а также 411 беременных женщин.
На группу детей от 11 до 17 лет приходится 48% случаев.
Вирус подтвердился у нескольких тысяч медработников
По статистике, тесты на вирус прошли порядка 21 тысячи работников медучреждений. За минувшие семь дней анализы на коронавирус сдал 921 человек.
Согласно данным Минздрава, от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в Молдове скончались 42 медработника.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.
Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.
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Так, 13 октября Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обновила список районов по цветовым кодам эпидемической опасности. "Красный код" присвоен всем районам Молдовы, кроме Хынчештского, Леовского и Сорокского, которые получили "оранжевый код". "Желтого" и "зеленого" кодов нет ни в одном регионе страны.
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