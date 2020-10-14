Как Кишинев отметил День города: в условиях пандемии и по новым правилам

Без традиционных шашлыков и палаток с выпивкой-закуской: празднования в честь Дня города прошли в новом формате – в каждом секторе столицы организовали отдельную развлекательную программу.

КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Кишинев отметил свое 584-летие в коронавирусных условиях и в новом формате – без шашлыков и горячительного на каждом углу. Примар Ион Чебан заранее предупредил, что превращать город в одну сплошную кухню не намерен. Власти решили показать аутентичность и красоту столицы.

Официально праздничные мероприятия стартовали в Кишиневе ранним утром и начались с торжественной службы в сквере у Кафедрального собора. День города совпадает с большим православным праздником - Покров Пресвятой Богородицы. Молебен провел Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.

"Сегодня большой день, большой праздник – праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День города Кишинева… Поздравляю всех православных, всех жителей городов и сел, кто отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы", - сказал Митрополит.

Он поблагодарил примара за то, как преобразилась территория, на которой расположен Кафедральный собор. "Надеемся, что не только внешний вид собора, но и весь город вернется к тому облику, какой у него когда-то был", - отметил Митрополит.

Президент Молдовы Игорь Додон сказал, что в этом году праздничная и радушная атмосфера омрачена пандемией коронавируса, однако выразил уверенность, что жители Молдовы преодолеют временные трудности.

"Обращаюсь с самыми теплыми поздравлениями и словами благодарности к поколениям, которые упорным и самоотверженным трудом создали доброе имя нашей столицы, превратили ее в истинный центр экономической, политической и культурной жизни страны, который мы, сегодняшние жители Кишинева, должны укреплять и модернизировать", — отметил Додон.

Примар Кишинева Ион Чебан подчеркнул, что "584 года Кишинев строили множество поколений людей, они любили его, создавали здесь свои семьи, находили вдохновение, изобретали, мечтали, верили…".

"Каждый из нас сегодня своим трудом, отношением к любимому городу, словами и поступками определяет, каким будет Кишинев, каким он достанется нашим детям и внукам. Искренне желаю всем кишиневцам не останавливаться на достигнутом. А нашему прекрасному городу - дальнейшего роста и развития", - отметил Чебан.

Чем отличаются празднования Дня города в этом году

Традиционно центральный проспект Кишинева 14 октября перекрывали, превращая его в пешеходную зону. В течение всего дня здесь организовывались ярмарки, на которых можно было приобрести продукцию местных производителей и изделия народных умельцев. Не очень красивой, но все-таки визитной карточкой празднований была дымовая завеса – на каждом углу стояли мангалы, на которых румянились шашлыки, кырнэцэи и мититеи, палатки со снедью на любой вкус и горячительными напитками. А на центральной площади по обыкновению устраивали большой концерт. На все это кишиневцы жаловались, но некоторые все-таки не упускали возможность выпить и закусить. К утру центр столицы по обыкновению утопал в мусоре.

В этом году все иначе. Празднования разбили по секторам столицы, организовав ярмарки, выставки и концерты. От "выездной кухни" отказались полностью. И дело тут даже не в пандемии. Примар Кишинева заявлял, что программа празднования Дня города "должна презентовать муниципалитет".

"Не один сплошной шашлык, как было до сих пор, и не только потому что пандемия не позволяет. У нас есть много ценностей, которые можем продемонстрировать", - сказал Чебан.

К примеру, на Чеканах организовали эко-ярмарку. Здесь же организовали выставку-продажу изделий народных мастеров.

В центре, в сквере Кафедрального собора, тоже развернулась масштабная и красивая ярмарка.

Ярмарка в сквере Кафедрального собора. © Sputnik / Mihai Caraus

Ярмарка в сквере Кафедрального собора. © Sputnik / Mihai Caraus

Ярмарка в сквере Кафедрального собора. © Sputnik / Mihai Caraus

Ярмарка в сквере Кафедрального собора. © Sputnik / Mihai Caraus

Ярмарка в сквере Кафедрального собора. © Sputnik / Mihai Caraus

Ярмарка в сквере Кафедрального собора. © Sputnik / Mihai Caraus

Ярмарка в сквере Кафедрального собора. © Sputnik / Mihai Caraus

Ярмарка в сквере Кафедрального собора. © Sputnik / Mihai Caraus

Ярмарка в сквере Кафедрального собора. © Sputnik / Mihai Caraus

Ярмарка в сквере Кафедрального собора. © Sputnik / Mihai Caraus

Ярмарка в сквере Кафедрального собора. © Sputnik / Mihai Caraus

Ярмарка в сквере Кафедрального собора. © Sputnik / Mihai Caraus

Ярмарка в сквере Кафедрального собора. © Sputnik / Mihai Caraus

Ярмарка в сквере Кафедрального собора. © Sputnik / Mihai Caraus

Ярмарка в сквере Кафедрального собора. © Sputnik / Mihai Caraus

Ярмарка в сквере Кафедрального собора. © Sputnik / Mihai Caraus

Ярмарка в сквере Кафедрального собора. © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 17 © Sputnik / Mihai Caraus Ярмарка в сквере Кафедрального собора.

На Буюканах, в парке Alunelul, разбили лотки, где свою продукцию представили 50 отечественных производителей.

Наполнился музыкой приведенный этим летом в порядок сквер на Букурией.

В парке А. С. Пушкина прошел концерт живой музыки.

А у памятника великому молдавскому господарю зажгли хору. В круг встали меньше 50 человек, противоэпидемические предписания соблюли, но и станцевали от души.

У Ротонды на Комсомольском озере вечером тоже очень красиво. Блюз и цветные прожекторы.

Как было с безопасностью в условиях COVID-19

Власти предусмотрели и меры безопасности в ситуации с коронавирусом нового типа. Праздничную программу мероприятий подготовили практически в каждом столичном секторе. Там также сформировали несколько зон для ярмарок, выставок и концертов. Таким образом была исключена возможность массового скопления людей. К примеру, места на концертах под открытым небом были распределены с учетом рекомендаций медработников, то есть с соблюдением дистанции.

© Sputnik / Mihai Caraus Разметка.

Заметили наши корреспонденты и "санитарные патрули".

Однако предугадать абсолютно все власти не смогли.

К примеру, некоторые посетители концертов и ярмарок не соблюдали дистанцию, а прихожане после литургии целовали икону. Один за другим. И это-то в условиях пандемии, несмотря на коронавирусную статистику и ежедневные призывы властей, быть осторожнее, не подвергать себя и окружающих рискам.

В целом же людей на улицах Кишинева в этот день было столько, сколько и на выходные. Что касается масочного режима, то на открытом воздухе его соблюдают далеко не все.

Подарки для жителей Кишинева в День города

Примэрия объявила, что 14 октября на линию вышли первые три новых двухзвенных троллейбуса, которые были закуплены в Беларуси. Эти транспортные средства оснащены кондиционерами, пандусом для людей с ограниченными возможностями, светодиодным освещением, USB-розетками и камерами видеонаблюдения. Вместимость транспортных единиц составляет 162 человека.

Новые троллейбусы вывели на маршрут №22 – один из самых востребованных, который связывает столичные секторы Ботаника, Центр и Буюканы.

Об истории Кишинева

Впервые в исторических документах Кишинев упоминается 17 июля 1436 года в грамоте воевод Молдовы Ильи и Штефана логофету Оанче, главе господарской канцелярии, в которой уточняются границы земли у реки Реут, жалованной ему за верную службу. Этот год принято считать "днем рождения" Кишинева.

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