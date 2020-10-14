Как Кишинев отметил День города: в условиях пандемии и по новым правилам

КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Кишинев отметил свое 584-летие в коронавирусных условиях и в новом формате – без шашлыков и горячительного на каждом углу. Примар Ион Чебан заранее предупредил, что превращать город в одну сплошную кухню не намерен. Власти решили показать аутентичность и красоту столицы.
Официально праздничные мероприятия стартовали в Кишиневе ранним утром и начались с торжественной службы в сквере у Кафедрального собора. День города совпадает с большим православным праздником - Покров Пресвятой Богородицы. Молебен провел Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.
"Сегодня большой день, большой праздник – праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День города Кишинева… Поздравляю всех православных, всех жителей городов и сел, кто отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы", - сказал Митрополит.
Он поблагодарил примара за то, как преобразилась территория, на которой расположен Кафедральный собор. "Надеемся, что не только внешний вид собора, но и весь город вернется к тому облику, какой у него когда-то был", - отметил Митрополит.
Президент Молдовы Игорь Додон сказал, что в этом году праздничная и радушная атмосфера омрачена пандемией коронавируса, однако выразил уверенность, что жители Молдовы преодолеют временные трудности.
"Обращаюсь с самыми теплыми поздравлениями и словами благодарности к поколениям, которые упорным и самоотверженным трудом создали доброе имя нашей столицы, превратили ее в истинный центр экономической, политической и культурной жизни страны, который мы, сегодняшние жители Кишинева, должны укреплять и модернизировать", — отметил Додон.
"Каждый из нас сегодня своим трудом, отношением к любимому городу, словами и поступками определяет, каким будет Кишинев, каким он достанется нашим детям и внукам. Искренне желаю всем кишиневцам не останавливаться на достигнутом. А нашему прекрасному городу - дальнейшего роста и развития", - отметил Чебан.
Чем отличаются празднования Дня города в этом году
Традиционно центральный проспект Кишинева 14 октября перекрывали, превращая его в пешеходную зону. В течение всего дня здесь организовывались ярмарки, на которых можно было приобрести продукцию местных производителей и изделия народных умельцев. Не очень красивой, но все-таки визитной карточкой празднований была дымовая завеса – на каждом углу стояли мангалы, на которых румянились шашлыки, кырнэцэи и мититеи, палатки со снедью на любой вкус и горячительными напитками. А на центральной площади по обыкновению устраивали большой концерт. На все это кишиневцы жаловались, но некоторые все-таки не упускали возможность выпить и закусить. К утру центр столицы по обыкновению утопал в мусоре.
В этом году все иначе. Празднования разбили по секторам столицы, организовав ярмарки, выставки и концерты. От "выездной кухни" отказались полностью. И дело тут даже не в пандемии. Примар Кишинева заявлял, что программа празднования Дня города "должна презентовать муниципалитет".
"Не один сплошной шашлык, как было до сих пор, и не только потому что пандемия не позволяет. У нас есть много ценностей, которые можем продемонстрировать", - сказал Чебан.
К примеру, на Чеканах организовали эко-ярмарку. Здесь же организовали выставку-продажу изделий народных мастеров.
В центре, в сквере Кафедрального собора, тоже развернулась масштабная и красивая ярмарка.
- Ярмарка в сквере Кафедрального собора.© Sputnik / Mihai Caraus
- Ярмарка в сквере Кафедрального собора.© Sputnik / Mihai Caraus
- Ярмарка в сквере Кафедрального собора.© Sputnik / Mihai Caraus
- Ярмарка в сквере Кафедрального собора.© Sputnik / Mihai Caraus
- Ярмарка в сквере Кафедрального собора.© Sputnik / Mihai Caraus
- Ярмарка в сквере Кафедрального собора.© Sputnik / Mihai Caraus
- Ярмарка в сквере Кафедрального собора.© Sputnik / Mihai Caraus
- Ярмарка в сквере Кафедрального собора.© Sputnik / Mihai Caraus
- Ярмарка в сквере Кафедрального собора.© Sputnik / Mihai Caraus
- Ярмарка в сквере Кафедрального собора.© Sputnik / Mihai Caraus
- Ярмарка в сквере Кафедрального собора.© Sputnik / Mihai Caraus
- Ярмарка в сквере Кафедрального собора.© Sputnik / Mihai Caraus
- Ярмарка в сквере Кафедрального собора.© Sputnik / Mihai Caraus
- Ярмарка в сквере Кафедрального собора.© Sputnik / Mihai Caraus
- Ярмарка в сквере Кафедрального собора.© Sputnik / Mihai Caraus
- Ярмарка в сквере Кафедрального собора.© Sputnik / Mihai Caraus
- Ярмарка в сквере Кафедрального собора.© Sputnik / Mihai Caraus
На Буюканах, в парке Alunelul, разбили лотки, где свою продукцию представили 50 отечественных производителей.
Наполнился музыкой приведенный этим летом в порядок сквер на Букурией.
В парке А. С. Пушкина прошел концерт живой музыки.
А у памятника великому молдавскому господарю зажгли хору. В круг встали меньше 50 человек, противоэпидемические предписания соблюли, но и станцевали от души.
У Ротонды на Комсомольском озере вечером тоже очень красиво. Блюз и цветные прожекторы.
Как было с безопасностью в условиях COVID-19
Власти предусмотрели и меры безопасности в ситуации с коронавирусом нового типа. Праздничную программу мероприятий подготовили практически в каждом столичном секторе. Там также сформировали несколько зон для ярмарок, выставок и концертов. Таким образом была исключена возможность массового скопления людей. К примеру, места на концертах под открытым небом были распределены с учетом рекомендаций медработников, то есть с соблюдением дистанции.
Заметили наши корреспонденты и "санитарные патрули".
Однако предугадать абсолютно все власти не смогли.
К примеру, некоторые посетители концертов и ярмарок не соблюдали дистанцию, а прихожане после литургии целовали икону. Один за другим. И это-то в условиях пандемии, несмотря на коронавирусную статистику и ежедневные призывы властей, быть осторожнее, не подвергать себя и окружающих рискам.
В целом же людей на улицах Кишинева в этот день было столько, сколько и на выходные. Что касается масочного режима, то на открытом воздухе его соблюдают далеко не все.
Подарки для жителей Кишинева в День города
Примэрия объявила, что 14 октября на линию вышли первые три новых двухзвенных троллейбуса, которые были закуплены в Беларуси. Эти транспортные средства оснащены кондиционерами, пандусом для людей с ограниченными возможностями, светодиодным освещением, USB-розетками и камерами видеонаблюдения. Вместимость транспортных единиц составляет 162 человека.
Новые троллейбусы вывели на маршрут №22 – один из самых востребованных, который связывает столичные секторы Ботаника, Центр и Буюканы.
Об истории Кишинева
Впервые в исторических документах Кишинев упоминается 17 июля 1436 года в грамоте воевод Молдовы Ильи и Штефана логофету Оанче, главе господарской канцелярии, в которой уточняются границы земли у реки Реут, жалованной ему за верную службу. Этот год принято считать "днем рождения" Кишинева.
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