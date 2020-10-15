Авто-"старушки" на дорогах Молдовы: между импортом и жизнью

"За" и "против" инициативы об отмене запрета на импорт в Молдову машин старше 10 лет: куда страна "уедет", разрешив ввоз транспортных средств в возрасте, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 15 окт – Spuntik. Молдова давно считается свалкой подержанных автомобилей. Но нужно ли разрешать ввоз машин в возрасте, и как это может коснуться имиджа страны, разбирался корреспондент Sputnik.

Власти республики собираются снять запрет на ввоз автомобилей старше 10 лет, однако налоги на импорт будут расти пропорционально возрасту транспортного средства. Нововведения предусмотрены концепцией налогово-бюджетной политики на 2021 год, но пока они находятся только на этапе обсуждений.

"По большому счету Молдова уже давно является свалкой старых машин. Достаточно напомнить, что порядка 90% ввезенного транспорта – это б/у автомобили, которые уже отъездили определенную часть своего ресурса в Европе, США и других странах. В этом контексте ввоз еще каких-то единиц транспорта считаю не совсем целесообразным", - заявил председатель Союза автоводителей республики Олег Кожокару.

Причина тому проста. Молдова, по словам собеседника, с фактическим населением порядка 2,5 миллиона душ на сегодняшний день обладает потенциалом в миллион 100 тысяч автомобилей. По ситуации, как отметил эксперт, на дорогах страны, особенно в столице, можно говорить, что транспорта в республике достаточно и даже предостаточно.

"Хотелось, чтобы власти поощряли льготный ввоз электромобилей, гибридов и другой аналогичной техники, а также, может быть, даже обратили внимание на развитие велотранспорта. Такие виды сейчас в тренде - они должны быть экологически чистыми, комфортабельными и бесшумными. Это, вероятно, и должно приветствоваться", - пояснил Кожокару.

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Говоря о самом запрете, собеседник отметил, что ограничить ввоз и эксплуатацию старых автомобилей можно и другим способом – повысив благосостояние населения Молдовы, чтобы среднестатистический гражданин мог позволить себе купить автомобиль из салона.

"К этому надо стремиться. Приятнее же ездить на новых, удобных автомобилях последних модификаций, чем на машинах 30-летней давности", - сказал эксперт.

На проблему старых авто нужно смотреть шире

Совершенно очевидно, что автомобиль - уже не роскошь, а средство передвижения. "Мне кажется, что за пределы Молдовы выехать на таком автомобиле будет практически невозможно. По крайней мере в европейском направлении, насколько мне известно, да и в восточном направлении предпринимаются меры, чтобы автомобильный транспорт приносил как можно меньше вреда окружающей среде. Поэтому изменяются требования и легковому и грузовому транспорту. В условиях пандемии и при сокращении экономики вообще в мире все больше будет срабатывать принцип "скупой платит дважды", - заявила экономический эксперт Галина Шеларь.

По мнению собеседницы, с точки зрения экологии – это плохо, и с точки зрения собственных инвестиций – это тоже не очень хорошо.

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"Мне кажется, что особого экономического смысла в этом нет. К тому же "зеленая" экономика – это приоритетное направление экономического развития, с которым согласились страны-члены ЕС. На мой взгляд, есть вопросы, которые нельзя рассматривать исключительно с точки зрения доходов и расходов бюджета", - добавила Шеларь.

Молдова - кладбище для старых авто

Доктор экономических наук Анатолий Игнат считает, что Молдова и так является страной, которая превратилась в кладбище для старых автомобилей.

По словам эксперта, отмена запрета может отрицательно повлиять и на имидж страны, и на развитие более здоровой экономики. Как полагает экономист, вместо того, чтобы развивать первичный рынок автомобилей, что позволило бы развивать более прозрачный, более открытый, более нормальный бизнес, страна идет по противоположному пути, развивая полуподпольный рынок машин, где собирают из трех авто одно, развивая полуподпольный рынок запчастей.

Игнат обратил внимание на существование проблемы ввоза старых автомобилей в страну в обход запрета на их импорт. Лазейки все равно существуют, и тем или иным путем эти машины все равно поступают в Молдову.

Инициатива Минфина, как считает экономист, вероятно, и была задумана для того, чтобы как-то привлечь часть тех поступлений, которые не доходят до госбюджета. Но и тут, как уверяет эксперт, есть вопросы.

"Реальный человек, который намерен импортировать автомобиль из любой страны, посчитает, насколько ему выгоднее зарегистрировать машину в Приднестровье, Прибалтике или Болгарии (он там платит страховку раз в год), чем заплатить очень маленькую "растаможку" в Молдове, зато потом будет такой налог, что эта машина обойдется в 2-3 раза дороже", - отметил Игнат.

В чем смысл инициативы Минфина?

Экономист уверен, что данная мера Минфина сработает только в том случае, если это будет выгодно частному предпринимателю с экономической точки зрения.

В концепции налогово-бюджетной политики на 2021 год указано, что таможенное законодательство не должно содержать запретов на импорт товаров (кроме тех, которые запрещены в Молдове, например, наркотиков). Если по экологическим причинам нужно ограничить импорт каких-то товаров, это можно сделать, увеличив налоги на импорт.

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Также в документе говорится, что существование запретов служит почвой для злоупотреблений, благодаря которым ограничения игнорируют и уплату налогов успешно обходят.

На сегодняшний день в Молдове запрещен импорт легковых автомобилей возрастом более 10 лет, автобусов вместимостью свыше 20 пассажиров старше 7 лет, а также выпущенных более 12 лет назад тракторов.

Акциз на импорт старых машин может даже превысить стоимость транспортного средства. Об этом ранее в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил госсекретарь Минфина республики Дорел Норок. По его словам, таким образом планируется мотивировать людей покупать новые машины.

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