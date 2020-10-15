"Ломоносовка" оживает: стало известно, когда в библиотеке завершится ремонт

День города для кишиневцев, отмечавшийся накануне, - еще и время хороших новостей. Одна из таких - завершение ремонта двух залов библиотеки Ломоносова.

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Ремонтные работы в правом крыле кишиневской библиотеки имени М. Ломоносова завершены. Об этом Sputnik Молдова сообщил вице-претор столичного сектора Ботаника Юрий Витнянский.

"Осталось только мебель завезти", - отметил он. Планируется, что это произойдет в течение месяца. Сдачу в эксплуатацию помещения, где располагается читальный зал библиотеки, приурочили ко Дню города. Кишиневцы знают и любят "Ломоносовку", а для многих жителей Ботаники это одно из важных и значимых культурных мест.

По словам Юрия Витнянского, капитального ремонта библиотека не знала с момента своего открытия. "В этом году мы выполнили работы в двух залах, а в следующем планируем завершить ремонт в левом крыле", - рассказал вице-претор.

Ко Дню Кишинева администрация сектора завершила и благоустройство прилегающей к зданию "Ломоносовки" территории. Годами тротуар здесь находился в плачевном состоянии, из-за чего прохожие могли получить серьезную травму. Сейчас тротуары ровные, новые, налажено и уличное освещение. Кроме того, у здания библиотеки теперь есть полноценный пандус.

Два года назад русская библиотека имени Михаила Ломоносова отпраздновала свое 70-летие.

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