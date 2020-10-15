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Обыски

Обыски на севере Молдовы: что обнаружили правоохранительные органы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Обыски в Молдове (127)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201015/32040185/obyski-sever-moldova-chto-obnaruzhili-pravookhranitelnye-organy.html

Наркотические вещества в крупных размерах хранились в жилых домах в одном из населенных пунктов на севере республики.

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Обыски прошли в одном из населенных пунктов Глодянского района. Проверки провели офицеры Бюро по миграции и беженцам МВД, полицейские местного инспектората и прокуроры.

Специалист лаборатории по исследованию наркотических средств, архивное фото.
© Sputnik / Виталий Аньков
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Сотрудники правоохранительных органов нашли в двух домохозяйствах наркотики типа марихуана в больших количествах, а также самодельные предметы, используемые при употреблении запрещенных веществ.

"Один из домов, в котором прошли обыски, - гражданки Украины, у которой есть вид на жительство на территории Молдовы. По обоим случаям возбуждены уголовные дела по факту незаконного хранения наркотических, психотропных веществ или их аналогов", - отметили Бюро по миграции и беженцам МВД.

Согласно местному законодательству, за подобное виновному грозит до двух лет тюрьмы.

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Тема:
Обыски в Молдове (127)

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