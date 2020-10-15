Обыски на севере Молдовы: что обнаружили правоохранительные органы

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Обыски прошли в одном из населенных пунктов Глодянского района. Проверки провели офицеры Бюро по миграции и беженцам МВД, полицейские местного инспектората и прокуроры.
Сотрудники правоохранительных органов нашли в двух домохозяйствах наркотики типа марихуана в больших количествах, а также самодельные предметы, используемые при употреблении запрещенных веществ.
"Один из домов, в котором прошли обыски, - гражданки Украины, у которой есть вид на жительство на территории Молдовы. По обоим случаям возбуждены уголовные дела по факту незаконного хранения наркотических, психотропных веществ или их аналогов", - отметили Бюро по миграции и беженцам МВД.
Согласно местному законодательству, за подобное виновному грозит до двух лет тюрьмы.
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