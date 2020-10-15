В одном из секторов Кишинева произошла авария на троллейбусной линии

Над устранением аварии работает специальная бригада. В ближайшее время специалисты восстановят работу общественного транспорта на этой линии.

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. На Ботанике произошла авария на троллейбусной линии. Как сообщили Sputnik в Call-центре столичного управления электротранспорта инцидент зарегистрировали в районе бульвара Дачии и улицы Титулеску. Движение общественного транспорта затруднено.

"На данный момент там авария на контактной сети на этом участке дороги. Ведутся ремонтные работы по устранению. На месте находится специальная аварийная служба", - отметили в управлении электротранспорта.

Один из пассажиров троллейбуса, следовавшего по маршруту №1, рассказал корреспонденту Sputnik, что на бульваре Дечебал из-за произошедшего обрыва транспорт мог проезжать лишь по несколько метров, затем снова останавливался.

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