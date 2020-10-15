10:38 15 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.97
  • USD16.93
  • RUB0.22
  • RON4.10
  • UAH0.60
Поиск
Город Кишинев

В одном из секторов Кишинева произошла авария на троллейбусной линии

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/0b/31639469.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201015/32040360/sektor-chisinau-proizoshla-avariya-na-trolleybusnoy-linii.html

Над устранением аварии работает специальная бригада. В ближайшее время специалисты восстановят работу общественного транспорта на этой линии.

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. На Ботанике произошла авария на троллейбусной линии. Как сообщили Sputnik в Call-центре столичного управления электротранспорта инцидент зарегистрировали в районе бульвара Дачии и улицы Титулеску. Движение общественного транспорта затруднено.

"На данный момент там авария на контактной сети на этом участке дороги. Ведутся ремонтные работы по устранению. На месте находится специальная аварийная служба", - отметили в управлении электротранспорта.

Один из пассажиров троллейбуса, следовавшего по маршруту №1, рассказал корреспонденту Sputnik, что на бульваре Дечебал из-за произошедшего обрыва транспорт мог проезжать лишь по несколько метров, затем снова останавливался.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video

По теме

По улицам с гармошкой: в Кишиневе на линии выйдут новые троллейбусы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
День города-2020.
Фото - Пандемии вопреки: в столице Молдовы отметили День города
Как кишиневцы отмечают День города.
Как кишиневцы отмечают День города
Кищинев 1812-1917 часть 2
Видео: прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться