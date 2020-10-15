13:26 15 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.97
  • USD16.93
  • RUB0.22
  • RON4.10
  • UAH0.60
Поиск
Печать.

Нацкасса соцстраха не будет выдавать сертификаты в прежнем виде: подробности

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
Получить короткую ссылку
4 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201015/32040830/natskassa-sotsstrakha-ne-budet-vydavat-sertifikaty-v-perezhnem-vide-podrobnosti.html

С началом календарной зимы грядут изменения в процедуре выдачи сертификатов и прочих документов, которые необходимо предоставлять запрашивающим учреждениям.

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. В территориальные кассы соцстрахования ежедневно поступает большое количество обращений по выдаче разного рода сертификатов, выписок и других документов, которые необходимо предоставлять другим ведомствам, чтобы люди могли воспользоваться различными услугами. Сложившаяся ситуация влияет на процесс обслуживания бенефициаров и соискателей социальных пособий, констатируют в Национальной кассе социального страхования (НКСС).

Поле
© AP Photo / DPA / Armin Weigel
Механизм страхования в агросекторе надо пересмотреть: что предлагают эксперты

Это тем более нежелательно в нынешней эпидемической ситуации, когда повышены риски для здоровья наиболее уязвимых слоев населения.

В связи с этим Нацкасса соцстрахования уведомила, что с 1 декабря перестанет выдавать справки на бумаге. Запрашивающие документ учреждения могут получить необходимую информацию, обратившись к данным, хранящимся в НКСС, с помощью Агентства электронного управления.

Как пояснили в ведомстве, для упрощения процесса обмена данными между органами власти и структурами, которые предоставляют общедоступные услуги, они могут использовать для этого общую платформу — MConnect. Граждане будут предоставлять личные данные госорганам только один раз, а госучреждения используют их для оказания соответствующих услуг.

"Доступ к необходимым данным через эту систему помогает решать проблемы граждан быстрее, а также обеспечивает более эффективную связь между структурой и ее бенефициарами", - сказано в сообщении НКСС.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video

По теме

Выплата единовременного пособия пенсионерам: как и когда его получить


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
День города-2020.
Фото - Пандемии вопреки: в столице Молдовы отметили День города
Как кишиневцы отмечают День города.
Как кишиневцы отмечают День города
Кищинев 1812-1917 часть 2
Видео: прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться