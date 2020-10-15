Нацкасса соцстраха не будет выдавать сертификаты в прежнем виде: подробности

С началом календарной зимы грядут изменения в процедуре выдачи сертификатов и прочих документов, которые необходимо предоставлять запрашивающим учреждениям.

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. В территориальные кассы соцстрахования ежедневно поступает большое количество обращений по выдаче разного рода сертификатов, выписок и других документов, которые необходимо предоставлять другим ведомствам, чтобы люди могли воспользоваться различными услугами. Сложившаяся ситуация влияет на процесс обслуживания бенефициаров и соискателей социальных пособий, констатируют в Национальной кассе социального страхования (НКСС).

Это тем более нежелательно в нынешней эпидемической ситуации, когда повышены риски для здоровья наиболее уязвимых слоев населения.

В связи с этим Нацкасса соцстрахования уведомила, что с 1 декабря перестанет выдавать справки на бумаге. Запрашивающие документ учреждения могут получить необходимую информацию, обратившись к данным, хранящимся в НКСС, с помощью Агентства электронного управления.

Как пояснили в ведомстве, для упрощения процесса обмена данными между органами власти и структурами, которые предоставляют общедоступные услуги, они могут использовать для этого общую платформу — MConnect. Граждане будут предоставлять личные данные госорганам только один раз, а госучреждения используют их для оказания соответствующих услуг.

"Доступ к необходимым данным через эту систему помогает решать проблемы граждан быстрее, а также обеспечивает более эффективную связь между структурой и ее бенефициарами", - сказано в сообщении НКСС.

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