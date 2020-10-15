"Экологичнее и дешевле": в Гагаузии может появиться новый вид общественного транспорта

Новый и экологический транспорт может появиться в Гагаузии. В регионе готовится к внедрению пилотный проект по запуску электробусов.

КОМРАТ, 14 окт - Sputnik, Максим Топал. Электробус – транспортное средство, по своей конструкции напоминающее обычный автобус, но при этом в качестве топлива для езды использующее электричество. Источником электричества могут быть как аккумуляторные батареи высокой емкости, топливные элементы, так и контактные провода (по типу троллейбуса).

Времена тотальной электрификации меняют представление об общественном транспорте, который может быть не только вместительным, недорогим в эксплуатации, но и экологичным.

Преимущество электрической тяги оценивают власти Гагаузии, рассматривающие возможность запуска электробуса по маршруту "Село Буджак – муниципий Комрат – село Конгаз – коммуна Светлый". Общая длина маршрута составляет около 40 километров.

"Это будет пилотный проект, который мы планируем внедрить с нашими белорусскими партнерами. Если он окажется удачным, то маршрутные сети будут расширены, и пустим электробусы и в других направлениях. На данном этапе мы находимся в поиске финансовых средств для реализации этого проекта", - рассказал Sputnik начальник управления внешних связей Гагаузии Виталий Влах.

Преимущество электробусов заключается - при их вместительности - в их маневренности, а также возможности проехать по любой улице вне зависимости от того, есть там контактная сеть или нет. К тому же суммарные затраты на эксплуатацию электробуса значительно ниже, чем у троллейбуса и, тем более, автобуса.

"Этот транспорт экологичнее из-за отсутствия вредных выбросов в атмосферу. Он более комфортабельный, и стоимость проезда в нем будет значительно ниже, чем в автобусе. В салоне есть системы климат-контроля, поэтому наши жители не будут испытывать неудобства в летнее или зимнее время года", - добавил Влах.

В управлении внешних связей Гагаузии уже провели онлайн-встречу с представителями Научно-технического предприятия "Информбизнес", в рамках которой обсуждались планы по закупке Гагаузией 10 электробусов, сообщается на странице ведомства в Facebook.

После успешного внедрения пилотного проекта по запуску электробусов в Гагаузии намерены реализовать и проект по организации сборочного производства электробусов на территории региона.

Как ожидается, в рамках VI Международного инвестиционного форума "Invest Gagauzia-360", который состоится 23-24 октября 2020 в Комрате, будет подписан протокол о намерениях между Исполнительным комитетом Гагаузии и Научно-техническим предприятием "Информбизнес".

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