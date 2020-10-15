Лишь один район в Приднестровье устоял от закрытия классов и групп на карантин

На заседании Оперативного штаба обсудили вопросы организации питания в школах и возможности открытия групп продленного дня.

ТИРАСПОЛЬ, 15 окт – Sputnik. Практически во всех населенных пунктах Приднестровья отмечены случаи приостановки деятельности школьных классов и детсадовских групп. Устойчивым перед натиском коронавируса оказался только Каменский район. Об этом говорили на заседании Оперативного штаба.

"В Каменском районе при минимальном числе заразившихся COVID-19 не закрыто на карантин ни одно образовательное учреждение", - подчеркнули в Оперштабе.

В Тирасполе на карантине сейчас пребывают семь школьных классов и четыре детсадовские группы, в Бендерах - восемь классов, в Григориополе – четыре, в Слободзее – один, в Рыбницком районе – пять групп дошкольных образовательных учреждений, в дубоссарском селе Гояны – одна группа.

На данный момент детей младше трех лет принимают во всех районах региона. Открыто 180 ясельных групп.

От родителей школьников поступают многочисленные обращения по поводу организации в учебных заведениях горячего питания. В Оперштабе согласны с этим, но с условием строгого соблюдения мер безопасности. В связи с этим будет представлен регламент, разработанный Санэпидемслужбой. А окончательное решение примут в понедельник, 19 октября.

Еще одна актуальная для родителей школьников младшего звена тема – группы продленного дня. На сегодняшний день поступило около 12 тысяч заявлений на этот счет.

"Мнения членов Оперативного штаба относительно целесообразности предоставления этого вида услуг в условиях растущего уровня заражения разделились. Обсуждение этого вопроса будет продолжено", - пояснили в штабе.

Инфекционные госпитали Приднестровья заполнены на 76%. Лечение в коронавирусных стационарах проходят 1302 человека.

За все время наблюдений в регионе зарегистрировано 4997 фактов заражения коронавирусом. Умер 121 пациент, у всех были сопутствующие хронические заболевания. Победили коронавирус 3447 приднестровцев.

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