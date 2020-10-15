Когда в Тирасполе возобновят регистрацию авто, замену прав и техпаспортов

При сдаче или получении необходимых документов будут действовать строгие правила санитарной безопасности.

ТИРАСПОЛЬ, 15 окт – Sputnik. С пятницы, 16 октября, в Тирасполе возобновит работу отделение Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО). Принимать будут документы для постановки или снятия автомобиля с учета, на выдачу технических паспортов, и на замену водительских удостоверений.

"Прием госэкзаменов у будущих водителей пока осуществляться не будет", - подчеркнули в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

Принимать в МРЭО намерены только при строгом соблюдении карантинных мер. На входе будут измерять температуру и дезинфицировать руки. При этом каждый должен сам озаботиться наличием маски.

Прием будет проводиться только в определенные дни: со вторника по пятницу с 8.00 до 17.00, в субботу с 8.00 до 16.00.

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