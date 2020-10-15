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Полиция получила 52 машины.

Когда в Тирасполе возобновят регистрацию авто, замену прав и техпаспортов

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2113)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201015/32043683/kogda-v-tiraspole-vozobnovyat-registratsiyu-avto-zamenu-prav-i-tekhpasportov.html

При сдаче или получении необходимых документов будут действовать строгие правила санитарной безопасности.

ТИРАСПОЛЬ, 15 окт – Sputnik. С пятницы, 16 октября, в Тирасполе возобновит работу отделение Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО). Принимать будут документы для постановки или снятия автомобиля с учета, на выдачу технических паспортов, и на замену водительских удостоверений.

"Прием госэкзаменов у будущих водителей пока осуществляться не будет", - подчеркнули в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

Пункт регистрации транспортных средств в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
В Приднестровье возобновляется выдача нейтральных номеров
Принимать в МРЭО намерены только при строгом соблюдении карантинных мер. На входе будут измерять температуру и дезинфицировать руки. При этом каждый должен сам озаботиться наличием маски.

Прием будет проводиться только в определенные дни: со вторника по пятницу с 8.00 до 17.00, в субботу с 8.00 до 16.00.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2113)

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Теги:
регистрации транспортных средств, регистрация, автомобили, Приднестровье


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