В гимназиях, лицеях и детсадах ожидаются изменения: о чем сообщил министр

Разработан концепт смешанного образования, учитывая актуальную ситуацию с педагогами, также проведена конкретизация ключевых аспектов внедрения этой системы в учебных заведениях.

КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров подписал указ об утверждении "Методологических особенностей по организации образовательного процесса по системе смешанного обучения, в условиях пандемии COVID-19, для детских садов, гимназий и лицеев".

Как сообщили в министерстве, документ должен помочь в регламентировании управления и действий педагогов по внедрению смешанной системы образования - в ответ на необходимость предотвратить распространение коронавируса.

Смешанная система предполагает, что часть предметов или уроков будут проходить очно, а другая часть - дистанционно.

"В акте предусмотрен концепт смешанного образования, учитывая актуальную ситуацию с педагогами, также он содержит конкретизацию ключевых аспектов внедрения этой системы в учебных заведениях", - говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого в документе предложены решения возможных проблем и рисков, способы мотивации дидактических кадров к профессиональному развитию в новой системе, а также повышение значимости цифровых технологий в процессе обучения.

На данный момент в Молдове 1128 школы из 1 240 перешли на модель обучения со 100% посещением учеников. Это стало возможным из-за решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, которая позволила сократить социальную дистанцию с 1,5 до одного метра.

Из общего числа государственных и частных общеобразовательных учреждений 19 работают дистанционно из-за карантина. Всего насчитывается 301 класс, который учится удаленно. Положительный тест на коронавирус у 284 учащихся, а в изоляции находятся 7 186.

Коронавирус в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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