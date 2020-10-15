Эхо протестов: перевозчики по-прежнему недовольны - в чем причина

Транспортников не устраивает, что власти не прислушиваются к их просьбам и не возвращают автовокзалы в собственность государства.

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. После протеста автоперевозчиков 7 октября в центре Кишинева их пригласили на дискуссии в рамках заседания, организованного Национальным агентством автотранспорта, которое состоялось в этот четверг.

На этом собрании достигнуты договоренности по поводу решения ряда технических проблем. Так, если операторы допустят нарушения при оказании регулируемых услуг на территории автовокзалов, то администрация уведомит водителей, а если необходимые меры не будут приняты, то обратится в Нацагентство автотранспорта, чтобы оно вмешалось в ситуацию.

В праздничные дни и в конце недели, когда поток пассажиров достаточно большой, автовокзалы обеспечат выход дополнительных сотрудников, чтобы не допустить формирования больших очередей у касс, а выезды должны производиться без задержек, то есть согласно установленному администрацией графику.

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Присутствовавшие на заседании сошлись во мнении по поводу поиска решений для организации процесса технического обслуживания транзитных рейсов через автовокзалы и основных рейсов с пересечением транзитного пункта.

Еще одно решение касается поиска Нацагентством автотранспорта решений о сроках действия сертификата, выданного транспортным единицам, классифицированным по категориям комфорта.

Транспортники, несмотря на это, все же считают, что проблема, из-за которой они вышли на протест, не решена.

"Обсудили сегодня много важных аспектов, но самая важная просьба - вернуть автовокзалы в собственность государства - так и не выполнена. Мы направили запрос в правительство, но кабмин передал его в агентство автотранспорта, однако у этого учреждения нет необходимых полномочий для решения проблемы", - сказал Sputnik глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса.

По его словам, на встрече транспортники еще раз подчеркнули необходимость того, чтобы вокзалы вновь стали государственными, "потому что на данный момент совершается много нарушений и управление стало хуже, чем было раньше. Более того, контракт о государственно-частном партнерстве был подписан с нарушениями", - добавил собеседник.

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