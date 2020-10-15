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Коронавирус под микроскопом.

Свежие данные: в Молдове за сутки подтвердились 652 случая COVID-19

REUTERS / NEXU Science Communication
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2109)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201015/32046172/svezhie-dannye-v-moldove-za-sutki-podtverdilis--sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 65 тысяч.

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 652 новых случаев инфицирования COVID-19.

Смартфон. Иллюстративное фото.
© Sputnik / Валерий Мельников
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Об этом сообщил Минздрав в четверг.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 65 076.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 43 медработников: 19 врачей, 18 медсестер и 6 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 834 пациента (из них 39 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 465 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 46 010 человек.

Зафиксированы еще 16 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1530.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Противоэпидемические меры.
© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове обновлен список районов с "красным" и "желтым" кодами эпидопасности

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

Так, 13 октября Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обновила список районов по цветовым кодам эпидемической опасности. "Красный код" присвоен всем районам Молдовы, кроме Хынчештского, Леовского и Сорокского, которые получили "оранжевый код". "Желтого" и "зеленого" кодов нет ни в одном регионе страны.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2109)

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