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Примар Кишинева анонсировал несколько амбициозных инфраструктурных проектов

© Sputnik / Владимир Родионов
Общество
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Тема:
События Кишинева (81)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201015/32047417/primar-kishineva-anonsiroval-neskolko-ambitsioznykh-proektov-v-gorode.html

Кишиневский градоначальник рассказал, какие перемены ждут молдавскую столицу в ближайшем будущем: сейчас все разработки находятся на стадии определения источников финансирования.

КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан сообщил, что разработан список инфраструктурных задач, которые инициируют в 2021 году.

По словам Чебана, муниципальные власти задумали восстановление улиц, тротуаров, озер, мостов и других объектов.

"Все проекты будут проанализированы и включены в зональные градостроительные планы с освоением территории, к которой они принадлежат", - пояснил градоначальник. 

Анонсированные проекты:

  • Улица Индустриальная – заменить категорию улицы, она будет служить объездной дорогой для сообщения между аэропортом и севером муниципия Кишинев;
  • Бульвар Мирча чел Бэтрын – продлить до улицы Буковиней;
    Мост
    © Sputnik / Александр Кряжев
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  • Улица Месаджер - проект предполагает обустроить магистраль, которая соединит улицы Албишоара, Михай Витязул с Каля Ешилор;
  • Восстановление мостов на улицах Измаил, Г. Виеру и М. Витязул;
  • Комплексное восстановление тротуаров на центральных артериях 5 секторов города.
  • Документ также предполагает очистку озер и реки Бык.

Эти направления, предложенные к инициированию и реализации в 2021 году, были обсуждены в четверг с представителями дорожно-строительных компаний, говорилось также о возможностях участия в тендерах на реабилитацию инфраструктуры.

Как отметил Чебан, сейчас процесс достиг стадии определения источников финансирования всех этих крупных инфраструктурных проектов.

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Тема:
События Кишинева (81)

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