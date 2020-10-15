Примар Кишинева анонсировал несколько амбициозных инфраструктурных проектов

Кишиневский градоначальник рассказал, какие перемены ждут молдавскую столицу в ближайшем будущем: сейчас все разработки находятся на стадии определения источников финансирования.

КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан сообщил, что разработан список инфраструктурных задач, которые инициируют в 2021 году.

По словам Чебана, муниципальные власти задумали восстановление улиц, тротуаров, озер, мостов и других объектов.

"Все проекты будут проанализированы и включены в зональные градостроительные планы с освоением территории, к которой они принадлежат", - пояснил градоначальник.

Анонсированные проекты:

Улица Индустриальная – заменить категорию улицы, она будет служить объездной дорогой для сообщения между аэропортом и севером муниципия Кишинев;

Бульвар Мирча чел Бэтрын – продлить до улицы Буковиней; © Sputnik / Александр Кряжев Как после бомбежки: что стало с кишиневским виадуком, и как долго он простоит

Улица Месаджер - проект предполагает обустроить магистраль, которая соединит улицы Албишоара, Михай Витязул с Каля Ешилор;

Восстановление мостов на улицах Измаил, Г. Виеру и М. Витязул;

Комплексное восстановление тротуаров на центральных артериях 5 секторов города.

Документ также предполагает очистку озер и реки Бык.

Эти направления, предложенные к инициированию и реализации в 2021 году, были обсуждены в четверг с представителями дорожно-строительных компаний, говорилось также о возможностях участия в тендерах на реабилитацию инфраструктуры.

Как отметил Чебан, сейчас процесс достиг стадии определения источников финансирования всех этих крупных инфраструктурных проектов.

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