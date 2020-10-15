Примар Кишинева анонсировал несколько амбициозных инфраструктурных проектов

КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан сообщил, что разработан список инфраструктурных задач, которые инициируют в 2021 году.
По словам Чебана, муниципальные власти задумали восстановление улиц, тротуаров, озер, мостов и других объектов.
"Все проекты будут проанализированы и включены в зональные градостроительные планы с освоением территории, к которой они принадлежат", - пояснил градоначальник.
Анонсированные проекты:
- Улица Индустриальная – заменить категорию улицы, она будет служить объездной дорогой для сообщения между аэропортом и севером муниципия Кишинев;
- Бульвар Мирча чел Бэтрын – продлить до улицы Буковиней;© Sputnik / Александр Кряжев
- Улица Месаджер - проект предполагает обустроить магистраль, которая соединит улицы Албишоара, Михай Витязул с Каля Ешилор;
- Восстановление мостов на улицах Измаил, Г. Виеру и М. Витязул;
- Комплексное восстановление тротуаров на центральных артериях 5 секторов города.
- Документ также предполагает очистку озер и реки Бык.
Эти направления, предложенные к инициированию и реализации в 2021 году, были обсуждены в четверг с представителями дорожно-строительных компаний, говорилось также о возможностях участия в тендерах на реабилитацию инфраструктуры.
Как отметил Чебан, сейчас процесс достиг стадии определения источников финансирования всех этих крупных инфраструктурных проектов.
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