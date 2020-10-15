COVID-19 в Молдове: каковы самые частые нарушения со стороны граждан

Сотрудники правоохранительных органов продолжают составлять протоколы на тех, которые не соблюдают противоэпидемические меры. Власти же подчеркивают, что эпидситуация в стране неблагоприятная.

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Свыше 13 тысяч жителей Молдовы находились во вторую семидневку октября в режиме самоизоляции. Об этом сообщил глава Национального инспектората общественной безопасности Алексей Гросу на брифинге в четверг.

"Только в течение прошедшей недели полицейские задокументировали 807 человек, которые нарушили противоэпидемические меры. Из 13 400 граждан, которые находились на самоизоляции дома и у которых подтвердился коронавирус, 91 человек не соблюдал этот режим", - сказал Гросу.

По его словам, большая часть нарушений выявлена полицейскими в торговых точках - 245, а также на рынках – 181.

"Протоколы составлены как в отношении администраторов, так и продавцов, посетителей этих заведений. В случае администраторов не были предприняты меры по обеспечению торговых точек дезинфицирующим материалом, а также не производился замер температуры. Кроме того, не соблюдались и другие меры, рекомендованные Национальной комиссией общественного здоровья", - рассказал представитель правоохранительных органов.

Он сообщил, что также задокументировано 149 нарушений в общественных местах. Речь идет о зонах отдыха.

"Что касается сотрудников МВД, то на сегодняшний день у нас 113 человек с подтвержденным коронавирусом нового типа, из которых двое находятся в тяжелом состоянии под постоянным мониторингом. В 187 случаях работники выздоровели. Тяжело констатировать, но на этой неделе у нас есть сотрудник полиции, который проиграл борьбу с инфекцией и скончался", - сказал Гросу.

Он еще раз отметил, что МВД призывает и настаивает четко следовать рекомендациям и противоэпидемическим мерам:

соблюдать социальную дистанцию;

носить защитную маску;

соблюдать правила гигиены при чихании и кашле;

организовывать собрания в присутствии менее 50 людей с соблюдением всех рекомендаций Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

Государственный секретарь Минздрава Константин Рымиш отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране неблагоприятная. "Мы призываем всех к солидарности, ответственности, соблюдению мер, связанных с общественным здоровьем, к заботе о своем здоровье и здоровье окружающих", - сказал госсекретарь.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Так, 13 октября Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обновила список районов по цветовым кодам эпидемической опасности. "Красный код" присвоен всем районам Молдовы, кроме Хынчештского, Леовского и Сорокского, которые получили "оранжевый код". "Желтого" и "зеленого" кодов нет ни в одном регионе страны.

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