Гырбу: к чему может привести экономику Молдовы повторное введение ЧП

Власти Молдовы наделили представителей местных районных и городских администраций полномочиями по ужесточению ограничительных мер в связи с опасностью распространения COVID-19. Эксперт проанализировал, как это может отразиться на национальном хозяйстве страны.

Общество Гырбу: к чему может привести экономику Молдовы повторное введение ЧП

Чрезвычайное положение в стране в связи с опасностью массового распространения коронавируса нового типа весной этого года вводить на национальном уровне было совсем необязательно, достаточно было ограничиться лишь мерами регионального характера, в зависимости от эпидемической ситуации в той или иной территории. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Можно было ограничиться введением строгих карантинных мер лишь в некоторых населенных пунктах, тогда бы экономика страны не так сильно пострадала. На данном этапе правительство поступило правильно, нужно эту систему развивать. Не стоит даже рассматривать введение чрезвычайного положения на уровне всей республики", - считает собеседник.

Специалист уверен: для жестких мер по всей стране нужны очень веские обстоятельства, и это может рассматриваться лишь как крайняя мера, поскольку очередного такого удара национальное хозяйство Молдовы просто не выдержит, экономика потерпит полный крах.

"Даже на международной арене эксперты пришли к выводу, что повторно чрезвычайное положение в масштабе целых стран не следует вводить. Нужно четко просчитать, что мы потеряем в экономике в случае, если власти все же прибегнут к таким мерам, и какую пользу извлечет из этого медицинская отрасль страны", - добавил Гырбу.

Сейчас экономика Молдовы - в незавидном состоянии, а предприниматели и ряд владельцев компаний, в особенности в сфере ресторанного бизнеса и туризма, окончательно могут обанкротиться, если в правительстве решат вновь вводить чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса, считает собеседник.

"Сложно в таком случае придется и рядовым труженикам, которые должны содержать свои семьи. Решение о повторном введении ЧП станет крайне непопулярным в народе. Да и центральная власть сегодня понимает, насколько губительно вводить такие ограничения", - резюмировал Гырбу.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

Так, 13 октября Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обновила список районов по цветовым кодам эпидемической опасности. "Красный код" присвоен всем районам Молдовы, кроме Хынчештского, Леовского и Сорокского, которые получили "оранжевый код". "Желтого" и "зеленого" кодов нет ни в одном регионе страны.

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