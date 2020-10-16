Гырбу: к чему может привести экономику Молдовы повторное введение ЧП

Чрезвычайное положение в стране в связи с опасностью массового распространения коронавируса нового типа весной этого года вводить на национальном уровне было совсем необязательно, достаточно было ограничиться лишь мерами регионального характера, в зависимости от эпидемической ситуации в той или иной территории. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.
"Можно было ограничиться введением строгих карантинных мер лишь в некоторых населенных пунктах, тогда бы экономика страны не так сильно пострадала. На данном этапе правительство поступило правильно, нужно эту систему развивать. Не стоит даже рассматривать введение чрезвычайного положения на уровне всей республики", - считает собеседник.
"Даже на международной арене эксперты пришли к выводу, что повторно чрезвычайное положение в масштабе целых стран не следует вводить. Нужно четко просчитать, что мы потеряем в экономике в случае, если власти все же прибегнут к таким мерам, и какую пользу извлечет из этого медицинская отрасль страны", - добавил Гырбу.
Сейчас экономика Молдовы - в незавидном состоянии, а предприниматели и ряд владельцев компаний, в особенности в сфере ресторанного бизнеса и туризма, окончательно могут обанкротиться, если в правительстве решат вновь вводить чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса, считает собеседник.
"Сложно в таком случае придется и рядовым труженикам, которые должны содержать свои семьи. Решение о повторном введении ЧП станет крайне непопулярным в народе. Да и центральная власть сегодня понимает, насколько губительно вводить такие ограничения", - резюмировал Гырбу.
Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.
Так, 13 октября Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обновила список районов по цветовым кодам эпидемической опасности. "Красный код" присвоен всем районам Молдовы, кроме Хынчештского, Леовского и Сорокского, которые получили "оранжевый код". "Желтого" и "зеленого" кодов нет ни в одном регионе страны.
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