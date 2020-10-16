Хорошие дороги 2020: масштабный ремонт скоро не закончится

Общая протяженность дорог в городах и селах Молдовы составляет 40 тысяч километров. Из них более половины продолжает нуждаться в ремонте.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik, Дарья Чернега. К концу ноября - началу декабря в Молдове должен завершиться государственный проект – программа "Хорошие дороги 2020", который предусматривает ремонт трасс в малых населенных пунктах. Как признаются в "Государственной администрации дорог", по окончанию проекта далеко не все сельские улочки приобретут ухоженный вид.

Ремонтируют самые проблемные участки

В этом году по программе "Хорошие дороги 2020" будет отремонтировано около тысячи километров дорог. Местные власти – примары и советники - сами выбирают участки, которые должны быть приведены в порядок в первую очередь. В селе Жамэна, района Новые Анены решили построить дорогу, которая соединяет населенный пункт с национальной трассой. Она существовала и раньше, но без асфальтового и даже щебневого покрытия. Поэтому во время дождей дорогу сильно размывало.

"Были глубокие ямы, кочки. Мы заполняли их, чем могли, и строительным мусором, и булыжниками. Потом начинались дожди. И по склону все опять смывало вниз. А летом после каждой машины пыль стоит столбом. Мой дом находится у дороги. Окна и стены в сухую погоду - все в пыли", - рассказал житель села Жамэнэ Виталий Калмык.

Дорогу, по которой в дождь вода лилась рекой, сначала укрепили слоем щебня в 18 сантиметров. Сверху уложили два слоя асфальта.

"Воду перенаправили вдоль бордюра, далее она будет уходить в каналы по эвакуации воды. Срок гарантии проведенных работ – пять лет. Если за это время появятся трещины, мы их исправим", – отметил начальник участка Александр Моисей.

В плачевном состоянии в селе Жамэнэ находится еще порядка 10% дорог. По сравнению с другими населенными пунктами, это сравнительно мало. Дело в том, что в прошлом году примэрия Жамэнэ бросила клич среди местных жителей и попросила "скинуться" на ремонт дорог. Местные власти закупили щебень. А люди оплатили транспорт. Таким образом большинство дорог довели до состояния белого варианта.

В "белом" варианте - многие трассы

По данным Государственной администрации дорог, в общей сложности 608 километров сельских улиц в этом году будут покрыты только щебенкой, еще около 300 заасфальтируют. Такой выбор во многом имеет экономическую подоплеку: стоимость одного километра заасфальтированной дороги равна шести километрам "белого" варианта. И даже в этом случае на программе "Хорошие дороги 2020" ремонт сельских улиц не закончится.

"Опыт 2018-2020 годов показывает нам, что есть маленькие населенные пункты, где ремонт дорог можно закончить за 3-4 года. А есть районные центры, где доля выполненных работ составляет 20-30%. То есть еще много улиц, которые надо ремонтировать. Это долгосрочная программа, и мы ожидаем, что местные советы разработают систему приоритетов, чтобы шаг за шагом ее внедрить", - пояснил заместитель директора предприятия "Государственная администрация дорог" Ион Дручек.

Пока же программа "Хорошие дороги 2020" выполнена чуть более, чем на 50%. При этом чиновники уверяют, что серьезного отставания по срокам нет. Как пояснил Дручек, небольшие отклонения в основном связаны с тем, что один подрядчик по контракту должен отремонтировать дороги в двух районах.

"Рабочие интенсивно трудятся на одном объекте. А по второму ощущается задолженность. Например, если говорить об Окнице и Бричанах, то в Бричанах проект выполнен на 90%, а в Окнице - не достигает 50%. Но через две недели ситуация изменится", - заверил Дручек.

По словам специалиста, доля некачественных работ, выявленных во время выполнения государственной программы, составляет около 2-3%. Это меньше допустимой нормы в 5%. Однако впереди поздняя осень и зима с затяжными осадками. О качестве ремонта можно будет судить весной. К этому времени дороги еще будут находиться на гарантийном сроке подрядчика.

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