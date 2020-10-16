Видео: в Кишинев из России прибыла спецтехника для уборки снега

Муниципальные власти готовятся к холодному периоду года. Кишиневу в этом оказала помощь Москва, откуда в молдавскую столицу привезли спецтехнику.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. В Кишинев из Москвы прибыли пять спецавтомобилей, оборудованных для уборки снега. Техника подарена молдавской столице московским государственным предприятием "Экотехпром".

Предоставление Кишиневу современной коммунальной техники стало результатом встреч, которые провел примар столицы Ион Чебан с представителями мэрии Москвы еще в начале года.

"Очень рад, что прибыла эта помощь. Мы очень благодарны за эти единицы техники, они крайне необходимы. У них есть возможности и функционал не только для использования в зимний период, но и для мытья улиц. Вообще они многофункциональны. Хочу поблагодарить Сергея Семеновича Собянина и власти Москвы за то, что все это стало возможно", - заявил Чебан.

По словам градоначальника, это очень дорогие машины, произведенные в 2017 году. Одна единица стоит порядка 1,5 миллиона леев.

Как отметил посол России в Молдове Олег Васнецов, Кишинев - старейший европейский город, который как и все другие нуждается в модернизации, более совершенных коммуникациях и новых подходах в градостроительстве.

"Этот дар со стороны правительства Москвы прибыл только сейчас, хотя он был обещан давным-давно, но по многим причинам, в том числе и из-за распространения инфекции задержался. Администрация Кишинева, ведя переговоры с властями других столиц и городов, в том числе с Москвой и Санкт-Петербургом, делает совершенно правильные шаги", - подчеркнул дипломат.

Васнецов полагает, что все это поможет молдавской столице использовать наработки других городов и достичь совершенства.

Кишиневский градоначальник, в свою очередь, подчеркнул, что парк коммунальной городской техники очень устарел и нуждается в серьезном обновлении.

В ноябре 2019 года во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным Ион Чебан попросил изучить возможность предоставления Кишиневу поддержки в виде спецтехники и оборудования для текущих нужд муниципия, а также запуска нескольких инвестиционных проектов.

А в начале прошлого года в Кишинев прибыли многофункциональные коммунальные автомобили на базе грузовиков "КамАЗ". На эти цели правительство Российской Федерации выделило 100 миллионов рублей из Резервного фонда.

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