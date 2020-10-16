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Игорь Додон

Додон об административной реформе: нельзя ликвидировать районы

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201016/32052033/dodon-ob-territorialno-administrativnoy-reforme-nelzya-likvidirovat-rayony.html

Президент Молдовы поддержал административно-территориальную реформу, но он считает, что при ее проведении нужно учитывать некоторые важные моменты.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, прокомментировал возможность проведения административно-территориальной реформы в стране. Глава государства категорически против ликвидации районов и маленьких примарий в стране, как ранее пытались делать прошлые власти.

В то же время Додон отметил, что в Молдове действительно нужно провести подобную реформу, но тщательно ее продумать.

"Мы не можем идти по такой формуле и ликвидировать районы и маленькие примэрии в населенных пунктах, где проживает 5 тысяч человек. Я категорически против этого. Если говорить о примэриях, то нужно думать, как усилить их финансовую самостоятельность", - пояснил президент.

Как полагает Додон, можно было бы ликвидировать примэрии там, где живет 1500 или 2000 человек, но не пять. 

Сельский дом
© Sputnik / Павел Лисицын
Когда в Молдове может произойти территориально-административная реформа

Он уточнил, что для достижения подобных целей можно ввести больше налогов на местном уровне, а также властям следует определиться, что делать с единым налогом в сельском хозяйстве.

Президент уверен, что также примарам нужно делать все для привлечения различных предпринимателей в районы страны.

Именно такие принципы, по мнению президента, должны лечь в основу административно-территориальной реформы в Молдове. Додон уверен, что ее удастся осуществить до местных выборов в 2023 году.

Административно-территориальная реформа в Молдове 

Подобную реформу в Молдове задумали еще много лет назад. Нынешние власти продумывают ее концепцию. Премьер-министр Ион Кику уже обсуждал этот вопрос со специалистами из Германии. 

Молдавское село.
© Sputnik / Rodion Proca
Административная реформа в Молдове: останется ли страна без примэрий и районов

Многие эксперты полагают, что существующая система абсолютно неэффективна и требует больших средств, ведь ежемесячно содержание одной административной структуры обходится госбюджету в более чем 100 миллионов леев.

Планируется реорганизация структуры местных публичных администраций, исходя из их компетенций, рычагов и ресурсов, которые у них есть.

На данный момент территориально-административная структура Молдовы включает 898 местных публичных администраций первого уровня и 35 второго уровня.

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