Додон об административной реформе: нельзя ликвидировать районы

Президент Молдовы поддержал административно-территориальную реформу, но он считает, что при ее проведении нужно учитывать некоторые важные моменты.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, прокомментировал возможность проведения административно-территориальной реформы в стране. Глава государства категорически против ликвидации районов и маленьких примарий в стране, как ранее пытались делать прошлые власти.

В то же время Додон отметил, что в Молдове действительно нужно провести подобную реформу, но тщательно ее продумать.

"Мы не можем идти по такой формуле и ликвидировать районы и маленькие примэрии в населенных пунктах, где проживает 5 тысяч человек. Я категорически против этого. Если говорить о примэриях, то нужно думать, как усилить их финансовую самостоятельность", - пояснил президент.

Как полагает Додон, можно было бы ликвидировать примэрии там, где живет 1500 или 2000 человек, но не пять.

Он уточнил, что для достижения подобных целей можно ввести больше налогов на местном уровне, а также властям следует определиться, что делать с единым налогом в сельском хозяйстве.

Президент уверен, что также примарам нужно делать все для привлечения различных предпринимателей в районы страны.

Именно такие принципы, по мнению президента, должны лечь в основу административно-территориальной реформы в Молдове. Додон уверен, что ее удастся осуществить до местных выборов в 2023 году.

Административно-территориальная реформа в Молдове

Подобную реформу в Молдове задумали еще много лет назад. Нынешние власти продумывают ее концепцию. Премьер-министр Ион Кику уже обсуждал этот вопрос со специалистами из Германии.

Многие эксперты полагают, что существующая система абсолютно неэффективна и требует больших средств, ведь ежемесячно содержание одной административной структуры обходится госбюджету в более чем 100 миллионов леев.

Планируется реорганизация структуры местных публичных администраций, исходя из их компетенций, рычагов и ресурсов, которые у них есть.

На данный момент территориально-административная структура Молдовы включает 898 местных публичных администраций первого уровня и 35 второго уровня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova