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Возложение цветов к памятнику А.С.Пушкина в Кишиневе.

Додон: русский язык нужно вернуть в обязательную школьную программу

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Общество
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Тема:
Русский язык в тренде (76)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201016/32052949/dodon--russkiy-yazyk-nuzhno-vernut-v-obyazatelnuyu-shkolnuyu-programmu.html

Глава государства считает, что русский язык должен быть обязательным к изучению в школах Молдовы и сохранить свой особенный статус на территории страны.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Молдова – многонациональная страна, а русский язык должен иметь особый статус, заявил президент Игорь Додон в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook. 

Говоря о русском языке и положении русскоязычных людей, он подчеркнул, что считает ошибкой исключение этого предмета из обязательной школьной программы несколько лет назад. 

"Мы должны сделать все возможное, чтобы инструкции к лекарствам были на двух языках. Я считаю, что русский язык нужно вернуть обязательным для изучения в школьную программу, потому что его знание для нас – плюс", - отметил президент.

РЦНК.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Россотрудничество в Молдове поддержит русский язык и образование
Он пояснил, что нужно, чтобы в школах было обязательным к изучению два языка: русский и иностранный на выбор.

"Это моя принципиальная позиция, я буду делать все возможное для этого", – заявил глава государства.

В Молдове русский язык имеет статус языка межнационального общения в стране.

Также особое место в культурном многообразии Молдовы играют украинский, гагаузский и болгарский языки. 

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Однако в 2018 году Конституционный суд по запросу Либеральной партии постановил пересмотреть закон 1989 года, который закреплял за русским статус языка межнационального общения. Этот закон признали устаревшим, так как он был принят в МССР.

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Тема:
Русский язык в тренде (76)

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