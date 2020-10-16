Экс-депутат Юрий Болбочану оправдан кишиневским судом

Бывший парламентарий более двух с половиной лет назад был обвинен в государственной измене. Его приговорили к 14 годам лишения свободы.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Суд сектора Буюканы вынес оправдательное решение по делу бывшего депутата Юрия Болбочану, которому было предъявлено обвинение в государственной измене. На оправдании экс-парламентария настаивали прокуроры.

"Таким образом, судьи вынесли оправдательный приговор на том основании, что деяние бывшего депутата не соответствует составу преступления", - пояснили в Генеральной прокуратуре Молдовы.

Болбочану был задержан 17 марта 2017 года сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, после чего арестован и приговорен к 14 годам лишения свободы.

В общей сложности экс-депутат провел под стражей два года, три месяца и два дня, до тех пор, пока Апелляционный суд Кишинева не назначил повторное рассмотрение дела.

Как сообщают в Генеральной прокуратуре, при рассмотрении доказательств в суде Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам пришла к выводу, что деяние, инкриминируемое Болбочану, не соответствует составу преступления, и сняла свое обвинение.

В Генпрокуратуре говорят, что намерены продолжить отставить права граждан, против которых было незаконно возбуждены уголовные дела.

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