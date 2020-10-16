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Центр COVID-19 Кишинев.

Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 784 случая COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201016/32057565/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-784-sluchaya-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 65 860.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 784 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в пятницу вечером.

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Отмечены 7 эпизодов "импорта" инфекции: Италия - 2, Россия, Украина, Великобритания, Германия и Швеция - по одному.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 65 860.

За минувшие 24 часа проведены 3446 тестов, при этом первичных — 3068.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 52 медработников: 10 врачей, 28 медсестер и 14 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 864 пациента (из них 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 533 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 46 543 человека.

Зафиксированы еще 19 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1549.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2122)

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Теги:
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