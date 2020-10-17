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Дождь. Архивное фото

В Кишиневе дождь: что происходит на улицах - видео

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201017/32063672/chiisinau-dozhd-chto-proiskhodit-na-ulitsakh-video.html

Как и обещали синоптики, суббота началась с дождей. Осадки и в столице. Примар провел инспекцию улиц.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан ранним утром отправился с проверкой на улицу Албишоара, которую затапливает во время дождей. Градоначальник отметил, что во время слабых осадков улица страдает не так сильно.

"Когда идет обычный дождь, то улицу Албишоара и реку Бык не затапливает, но после ливня - проблемы", - отметил Чебан.

В последний раз ливень в Кишиневе прошел 8 октября. Тогда в результате стихии многие улицы столицы оказались затопленными, а автомобили практически ушли под воду.

Синоптики предупреждают, что в сторону Республики Молдова направляется воздушная масса из северных широт. Ночью и утром на поверхности почвы ожидается -1, -3. На всей территории страны 19-20 октября действует "желтый код" метеоопасности в связи заморозками.

"В связи с затоком холодного воздуха с северных широт 19-20 октября в республике ожидаются заморозки в ночные и утренние часы на почве до -1..-3 и местами в воздухе до -1..-2", - сказано в сообщении Госгидрометеорологической службы.

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