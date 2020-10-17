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Больница. Архивное фото.

Директор РКБ восстановлен в должности

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201017/32064912/dicertor-rcb-vosstanovlen-doljnosti.html

Спустя несколько месяцев разбирательств Высшая судебная палата поставила точку в деле Анатола Чуботару.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Высшая судебная палата восстановила Анатола Чуботару в должности директора Республиканской клинической больницы им.Тимофея Мошняги начиная с марта 2020 года, когда он был снят с занимаемого поста. В решении инстанции указано, что вердикт окончательный и обжалованию не подлежит.

Врачи в республиканской клинической больнице
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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Чуботару отправили в отставку 24 марта решением комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая отметила нарушение правил в контексте пандемии COVID-19. Поводом послужил тот факт, что он не проинформировал Минздрав и Нацагентство общественного здоровья о подозрении на коронавирус нового типа у нескольких врачей больницы. Тогда в министерстве заявляли, что Чуботару самостоятельно отправил анализы в частную лабораторию, и их результаты никак не фиксировали в общей статистике, что является грубым нарушением процедуры. После этого временно исполняющим обязанности директора медучреждения назначили бывшего вице-министра здравоохранения Андрея Ункуцу.

Чуботару обратился в суд с просьбой частично аннулировать административный документ об его отставке. 

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