Выборы президента Молдовы-2020: Центризбирком сделал важное уточнение

Глава Центральной избирательной комиссии уточнил, что до дня голосования осталось всего две недели, и обратился к электоральным конкурентам, наблюдателям и всем участникам избирательного процесса.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия утвердила тираж бюллетеней для голосования на выборах президента Молдовы, которые намечены на 1 ноября.

"Бюллетени распределят окружным избирательным советам в соответствии с запрошенным количеством. Всего планируется напечатать 2 934 017 штук. Это дополнительно к тому тиражу, который уже отпечатали для избирательных участков за рубежом", - сказал член Центризбиркома Максим Лебединский на заседании ЦИК в субботу.

На госязыке напечатают 2 168 620 экземпляров, а на русском - 765 397.

Для электората за границей подготовили 556 тысяч бюллетеней. На государственном языке 67,6 тысячи, а на русском – 88,4 тысячи.

Цена одного бюллетеня составляет 0,192 лея, а весь тираж заграничных бюллетеней обошелся в 106 752 лея.

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Обращение председателя ЦИК

Глава Центризбиркома Дорин Чимил обратился к электоральным конкурентам, наблюдателям и всем участникам избирательного процесса.

"Находимся в разгаре подготовки по организации и проведению выборов в самых лучших и безопасных условиях. Внутренние электоральные структуры выполняют работу согласно законодательству. Все мы понимаем, что эти выборы проходят в других условиях из-за пандемии, которая охватила не только Молдову, но и весь мир", - сказал Чимил.

Он в очередной раз заверил, что ЦИК приложит все усилия и примет необходимые меры санитарной безопасности, чтобы все участники предвыборного процесса чувствовали себя в полной безопасности и могли осуществить право голоса.

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"Уважаемые кандидаты, призываю вас к проведению избирательной кампании в строгом соответствии с положениями закона. Все действия по продвижению и предвыборная агитация должны проводиться с добросовестностью, в климате доверия, уважая достоинство, права и свободы контркандидатов", - сказал председатель Центризбиркома.

Обращаясь к наблюдателям, глава ЦИК заявил, что мониторинг выборов должен быть гарантом прозрачности электоральных процессов, а также - объективным и беспристрастным.

"Просим местные публичные власти активно участвовать в процессе организации о создании условий для голосования", - добавил Чимил.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

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Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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