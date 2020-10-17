Особенности выборов президента Молдовы: голосование в масках и другие детали

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии определились с тем, как будет проходить процедура голосования на выборах президента Молдовы для некоторых категорий граждан.

"Избиратели без регистрации по месту жительства и/ или с истекшим сроком регистрации по месту нахождения смогут проголосовать на выборах президента на любом избирательном участке, где они будут зарегистрированы в дополнительном электоральном списке. Данная категория граждан обязана заполнить и подписать декларацию, о том, что они не будут голосовать многократно - под персональную ответственность", - заявил глава ЦИК Дорин Чимил на заседании комиссии в субботу.

По его словам, если будет выявлен факт многократного голосования, то члены избирательного бюро должны составить протокол.

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Чимил отметил, что граждане, которые в день голосования находятся в больницах, санаториях, домах отдыха, расположенных в населенном пункте, отличном от постоянного места жительства, могут проголосовать, будучи включенными в дополнительные избирательные списки. А если указанные учреждения находятся в том же секторе, где они проживают, то эти лица будут включены в списки для голосования по месту нахождения.

Лица, задержанные на основании ордера на арест до вынесения приговора; лица, приговоренные к тюремному сроку (лишению свободы), приговор которых не является окончательным; лица, отбывающие наказание за правонарушение в виде ареста; лица, приговоренные к тюремному сроку (лишению свободы) окончательным решением суда, находящиеся в пенитенциарном учреждении, будут включены в дополнительные списки избирателей или, в зависимости от обстоятельств, в списки для голосования по месту пребывания.

"Граждане, в отношении которых применена мера пресечения в виде домашнего ареста, могут проголосовать по месту нахождения с помощью переносной урны для голосования, уведомив об этом избирательное бюро в периметре избирательного участка и органы, осуществляющие контроль за соблюдением меры пресечения", - отметил Чимил.

Избиратели, несущие военную службу, могут проголосовать на участке в районе расположения воинской части, сообщает избирательная комиссия.

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Голосование в масках

Члены Центризбиркома согласились с рекомендацией Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья обеспечить избирателей защитными масками в день выборов, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа.

"Утверждается обеспечение избирателя защитной маской на входе в избирательный участок для осуществления права голоса", - сказал Чимил.

По его словам, в задачу рабочей группы по закупке защитных средств для предотвращения инфекции COVID-19 войдет приобретение масок с учетом нескольких критериев. Так, для первого тура выборов закупаются маски согласно числу избирателей, находящихся в пределах границ Молдовы, а количество масок для второго тура пополнится в зависимости от объема использованных.

"Для избирательных участков за рубежом закупка защитных масок производится в стране, где они находятся, или каким-либо другим рациональным путем, который найдет Министерством иностранных дел и евроинтеграции", - уточнил Чимил.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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