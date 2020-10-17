14:13 17 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.89
  • USD16.98
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Выборы. Архивное фото

Особенности выборов президента Молдовы: голосование в масках и другие детали

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (176)
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201017/32065640/osobennosti-vyborov-prezidenta-Moldovy-golosovanie-v-maskakh-i-drugie-detali.html

Члены Центризбиркома определили особые условия голосования на выборах президента, намеченных в стране 1 ноября.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии определились с тем, как будет проходить процедура голосования на выборах президента Молдовы для некоторых категорий граждан. 

Павел Постикэ.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Постикэ: как будут голосовать граждане Молдовы с подозрением на COVID-19

"Избиратели без регистрации по месту жительства и/ или с истекшим сроком регистрации по месту нахождения смогут проголосовать на выборах президента на любом избирательном участке, где они будут зарегистрированы в дополнительном электоральном списке. Данная категория граждан обязана заполнить и подписать декларацию, о том, что они не будут голосовать многократно - под персональную ответственность", - заявил глава ЦИК Дорин Чимил на заседании комиссии в субботу.

По его словам, если будет выявлен факт многократного голосования, то члены избирательного бюро должны составить протокол.

Мокану: многие не пойдут на выборы президента>>>

Чимил отметил, что граждане, которые в день голосования находятся в больницах, санаториях, домах отдыха, расположенных в населенном пункте, отличном от постоянного места жительства, могут проголосовать, будучи включенными в дополнительные избирательные списки. А если указанные учреждения находятся в том же секторе, где они проживают, то эти лица будут включены в списки для голосования по месту нахождения.

Выборы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как будет выглядеть бюллетень для голосования на выборах президента Молдовы

Лица, задержанные на основании ордера на арест до вынесения приговора; лица, приговоренные к тюремному сроку (лишению свободы), приговор которых не является окончательным; лица, отбывающие наказание за правонарушение в виде ареста; лица, приговоренные к тюремному сроку (лишению свободы) окончательным решением суда, находящиеся в пенитенциарном учреждении, будут включены в дополнительные списки избирателей или, в зависимости от обстоятельств, в списки для голосования по месту пребывания.

"Граждане, в отношении которых применена мера пресечения в виде домашнего ареста, могут проголосовать по месту нахождения с помощью переносной урны для голосования, уведомив об этом избирательное бюро в периметре избирательного участка и органы, осуществляющие контроль за соблюдением меры пресечения", - отметил Чимил.

Избиратели, несущие военную службу, могут проголосовать на участке в районе расположения воинской части, сообщает избирательная комиссия.

Все президенты Молдовы за 29 лет>>>

Голосование в масках

Члены Центризбиркома согласились с рекомендацией Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья обеспечить избирателей защитными масками в день выборов, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа.

Выборы. Архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Особенности выборов президента Молдовы-2020: как будет проходить голосование

"Утверждается обеспечение избирателя защитной маской на входе в избирательный участок для осуществления права голоса", - сказал Чимил.

По его словам, в задачу рабочей группы по закупке защитных средств для предотвращения инфекции COVID-19 войдет приобретение масок с учетом нескольких критериев. Так, для первого тура выборов закупаются маски согласно числу избирателей, находящихся в пределах границ Молдовы, а количество масок для второго тура пополнится в зависимости от объема использованных.

"Для избирательных участков за рубежом закупка защитных масок производится в стране, где они находятся, или каким-либо другим рациональным путем, который найдет Министерством иностранных дел и евроинтеграции", - уточнил Чимил.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов. 

Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании
© Sputnik
Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (176)

По теме

Мокану: многие не пойдут на выборы президента, не веря обещаниям кандидатов
Выборы президента Молдовы-2020: Центризбирком сделал важное уточнение


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Бюллетень для голосования на президентских выборах.
События недели: о самом интересном в Молдове за 7 дней
Снега не будет: Кишинев получил необычный подарок от Москвы.
Снега не будет: Кишинев получил необычный подарок от Москвы
Кищинев 1812-1917 часть 2
Видео: прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться