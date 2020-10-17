Обиды посла Румынии, или Какая связь между снегоуборочными машинами и COVID-19

Румынский дипломат на своей странице в Facebook выстроил целую логическую цепочку на тему того, что важнее - COVID-19 или уборка снега.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ прокомментировал встречу в Кишиневе пяти снегоуборочных машин, подаренных Москвой молдавской столице.

"Между COVID и снегом предпочтительнее снег. Пришел к такому выводу, увидев, что некоторые больше внимания уделяют снегоуборочным машинам, а не бескорыстной, щедрой и безусловной помощи Румынии или стран-членов ЕС, состоявшей из защитных средств и лекарств против коронавируса", - написал Ионицэ в соцсетях.

Посол добавил, что не знает, пойдет ли снег и будут ли неблагоприятные погодные условия, но уверен, что число больных коронавирусом будет расти до конца года без нужных мер и ответственного поведения.

Помощь в связи с пандемией COVID-19 поступает не только от "Румынии или стран-членов ЕС", но и от других государств. К примеру, Россия передала партию медицинского оборудования и тестов на коронавирусную инфекцию, а также помогла организовать авиаперелеты граждан Молдовы из РФ и транспортировку медицинских грузов из Китая. Защитное снаряжение для медицинского персонала Молдовы также предоставили правительства Турции, Катара и других государств мира.

Однако в истории с гуманитарной помощью из Румынии случился не просто конфуз, а даже скандал. Депутат румынского парламента Эмануел Унгуряну заявил, что защитная экипировка, которую Молдове отправили в качестве гуманитарки, была плохого качества.

"Мы пожертвовали Молдове плохое оборудование и маски, от которых отказались румынские больницы, хотя их заставляли его приобрести", — заявлял тогда Унгуряну.

Дело приобрело довольно серьезный оборот. Однако Ионицэ, подводя итог своих размышлений о снеге и COVID, вспоминает, как встречали гуманитарную помощь из Бухареста в Кишиневе, отмечая, что это было сделано под мостом на Телецентре. Правда, тут надо уточнить, что встречали груз на самом высоком уровне - премьер Ион Кику, глава Минздрава Виорика Думбрэвяну и другие государственные чиновники.

Резюме от дипломата выглядит так: "Выход — не прячьтесь под мостом, а носите маску правильно". Правда, он не уточняет, от какого именно государства должна быть маска.

© Photo : Facebook / Daniel Ionita Комментарий посла Румынии в Молдове о том, что важнее - снег или COVID-19

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