Обиды посла Румынии, или Какая связь между снегоуборочными машинами и COVID-19

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ прокомментировал встречу в Кишиневе пяти снегоуборочных машин, подаренных Москвой молдавской столице.
"Между COVID и снегом предпочтительнее снег. Пришел к такому выводу, увидев, что некоторые больше внимания уделяют снегоуборочным машинам, а не бескорыстной, щедрой и безусловной помощи Румынии или стран-членов ЕС, состоявшей из защитных средств и лекарств против коронавируса", - написал Ионицэ в соцсетях.
Помощь в связи с пандемией COVID-19 поступает не только от "Румынии или стран-членов ЕС", но и от других государств. К примеру, Россия передала партию медицинского оборудования и тестов на коронавирусную инфекцию, а также помогла организовать авиаперелеты граждан Молдовы из РФ и транспортировку медицинских грузов из Китая. Защитное снаряжение для медицинского персонала Молдовы также предоставили правительства Турции, Катара и других государств мира.
Однако в истории с гуманитарной помощью из Румынии случился не просто конфуз, а даже скандал. Депутат румынского парламента Эмануел Унгуряну заявил, что защитная экипировка, которую Молдове отправили в качестве гуманитарки, была плохого качества.
"Мы пожертвовали Молдове плохое оборудование и маски, от которых отказались румынские больницы, хотя их заставляли его приобрести", — заявлял тогда Унгуряну.
Дело приобрело довольно серьезный оборот. Однако Ионицэ, подводя итог своих размышлений о снеге и COVID, вспоминает, как встречали гуманитарную помощь из Бухареста в Кишиневе, отмечая, что это было сделано под мостом на Телецентре. Правда, тут надо уточнить, что встречали груз на самом высоком уровне - премьер Ион Кику, глава Минздрава Виорика Думбрэвяну и другие государственные чиновники.
Резюме от дипломата выглядит так: "Выход — не прячьтесь под мостом, а носите маску правильно". Правда, он не уточняет, от какого именно государства должна быть маска.
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