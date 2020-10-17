Официально: в Молдове за сутки подтвердились 792 новых случая COVID-19

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 66 тысяч.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 792 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в субботу.

Отмечено шесть эпизодов "импорта" инфекции: два из Румынии и по одному из Германии, России и Турции.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 66 652.

За минувшие 24 часа проведены 3724 теста, при этом повторно - 425.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 49 медработников: 20 врачей, 20 медсестер и 9 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 878 пациентов (из них 37 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 687 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 47 230 человек.

Зафиксированы еще 20 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1569.

"С глубоким сожалением Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты сообщает о смерти Веры Санду в возрасте 57 лет, которая работала старшим фармацевтом в районной больнице Хынчешт. Ее госпитализировали 17 октября в Республиканскую клиническую больницу. Выражаем искренние соболезнования семье, родственникам и всему коллективу", - сказано в сообщении Минздрава.

Всего с начала пандемии от последствий, связанных с COVID-19, скончались 43 медработника.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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