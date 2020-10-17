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Ион Кику, премьер-министр РМ.

Премьер рассказал, как можно удержать молодежь в Молдове

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201017/32067142/premier-rasskazal-kak-mozhno-uderzhat-molodezh-moldova.html

Глава правительства Молдовы уточнил, какова связь между инвестициями в инфраструктуру и тем, чтобы молодые люди не уезжали на ПМЖ за границу.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Модернизация инфраструктуры может повлиять на то, что молодые люди останутся дома – в Молдове. Об этом заявил премьер Ион Кику в интервью одному из местных СМИ.

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По его словам, усилия правительства по строительству и реабилитации дорог, а также другой социальной инфраструктуры в Молдове способствовали созданию рабочих мест и накоплению доходов в национальном публичном бюджете.

Как отметил глава кабмина, нынешний сентябрь сопоставим с аналогичным периодом прошлого года, и это позволит реализовать другие проекты на благо граждан.

Он уточнил, что внедряемые проекты не являются исключительной заслугой правительства.

"Исполнительная власть организует работу и реагирует на приоритеты людей, а деньги поступают от налогов, которые мы все платим. Я много раз говорил, что создание современной инфраструктуры абсолютно необходимо. Если мы этого не сделаем, молодежь не останется в стране. Даже если мы предложим им две-три дополнительные зарплаты, если у них не будет дорог, воды и коммуникаций, они не останутся дома", - сказал премьер.

Глава правительства заявил, что инвестиции, которые делает правительство, или огромные государственные расходы - средство для поддержания экономического развития страны, сохранения и создания рабочих мест в это трудное время.

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