Эмоциональный рассказ: как живут в Молдове люди с синдромом Дауна

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. В Кишиневе работает четыре бесплатных реабилитационных центра для детей с синдромом Дауна. Однако услуги в этих учреждениях предлагаются только для малышей в возрасте до трех лет, а затем вся нагрузка полностью ложится на плечи родителей. Многие из семей не в состоянии оплатить все медицинские услуги и необходимые занятия для своего "солнечного ребенка". Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказала руководитель общественной организации Sunshine Алла Бурлака.

Она пояснила, что попасть в такой центр можно по направлению семейного врача, а сделать это нужно в первые месяцы жизни ребенка с синдромом Дауна. "Чем быстрее начнется работа с ребенком, тем лучше будет результат", - сказала специалист.

Она отметила, что занятия с ребенком должны проводиться постоянно – это настоящая работа.

"Однако перечисленные центры не покрывают все нужды. Хотелось бы, чтобы открылся реабилитационный центр для всех возрастов. Хочется охватить все возрастные группы", - отметила собеседница.

Бурлака пояснила, что это учреждение должно быть бесплатным для нуждающихся. "Хочется, чтобы это было в сотрудничестве с государством. У родителей нет возможности платить деньги, необходимо, чтобы государство их поддержало. Мы готовы найти специалистов. Даже из родителей. Ведь есть много специалистов, которые хотят работать, но должны быть рядом с ребенком. А так они будут и рядом с ним, и будут работать, и будут помогать другим детям", - считает специалист.

С таким запросом инициативная группа обратилась к властям, однако реакции пока не поступило. "Ждем ответ", - сказала собеседница.

По ее словам, есть и частные клиники для детей до 18 лет, но они довольно дорогие. Те, кто не может себе это позволить, сидят дома, и по достижении совершеннолетия не могут интегрироваться в общество.

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Как минимум до 18 лет "солнечные дети" нуждаются в комплексе регулярных специальных услуг – занятиях с логопедом, кенетотерпевтом, психопедагогом и другими специалистами, отмечает Алла Бурлака. За это родители должны ежемесячно платить из собственного кармана тысячи леев, однако не у всех есть такие средства.

"Вся нагрузка лежит исключительно на плечах родителей, и с ней очень сложно справиться. Один из родителей должен оставаться дома, а другой вынужден уехать за границу или работать в нескольких местах, чтобы содержать семью. Другой возможности нет. Все очень дорого. Одному родителю нужно постоянно быть с ребенком. Пособия очень маленькие. А если мать-одиночка? Это еще сложнее", - отметила собеседница.

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