Утвердили и сразу отменили: в одном из районов Молдовы "запутались" в запретах

В одном из районов Молдовы чрезвычайная комиссия общественного здоровья утвердила ограничения из-за ситуации с пандемией, но спустя всего несколько часов аннулировала свое же решение.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Неоднозначная ситуация произошла в субботу в одном из регионов Молдовы - Рышканах. Районная чрезвычайная комиссия общественного здоровья днем приняла решение ввести ряд ограничительных мер в связи с "красным кодом" из-за распространения коронавируса нового типа. Однако уже к вечеру комиссия аннулировала это решение и приняла новое. Корреспондент Sputnik разбирался, какие же ограничения на самом деле действуют в Рышканах.

Ограничения, которые объявили, а потом сразу аннулировали

Днем в субботу примар города Рышканы Виктор Богатько опубликовал на своей странице в Facebook решение районной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, которое подразумевало:

запрет на проведение всех церемоний (свадеб, дней рождения и других частных мероприятий);

запрет всех религиозных мероприятий, кроме похорон и крестин с участием не более 10 человек;

приостановку работы общественного транспорта на выходные дни;

приостановку с 22.10.20 работы всех рынков по району;

приостановку работы всех пунктов общественного питания (кафе, баров, ресторанов и т.д.);

перевод на онлайн-обучение образовательных учреждений (кроме дошкольных) в городах Рышканы и Костешты, селах Корлатены и Сингурены;

приостановку работы фитнес-залов, спортшкол и проведения всех культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Это постановление должно было вступить в силу 19 октября. Однако в социальных сетях жители города подобные меры восприняли в штыки.

© Photo : Facebook / Виктор Богатько Пост с постановлением районной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Рышкан №7

В районном совете Sputnik после этого сообщили, что это решение еще не окончательное, и на 17.00 субботы запланировано еще одно заседание комиссии.

Вечером Богатько опубликовал в социальных сетях новое постановление районной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

Этот документ аннулирует дневное решение комиссии и, соответственно, все вышеперечисленные ограничения.

© Photo : Facebook / Виктор Богатько Постановление районной чрезвычайной комиссии общественного здоровья №8, которое отменяет решение структуры №7

Путаница в решениях

Как пояснил Sputnik примар Рышкан, "красный код" в районе объявила Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

"В связи с этим районная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ужесточить какие-то меры, но при этом не согласовав это ни с кем. Городскую администрацию даже не позвали на это заседание непонятно по каким причинам. При этом основные меры касались именно города. Люди стали возмущаться. Видимо, там это услышали и решили отменить полностью свое решение", - рассказал Богатько.

Исходя из первого решения выходило, что крупные супермаркеты продолжили бы работать, но при этом они находятся в закрытых помещениях, а рынки, размещенные на отрытых площадках, закрыли бы. И это еще и в условиях, когда люди должны продать свою продукцию, собранную с полей, пояснил собеседник.

Решение о переводе школ на обучение онлайн, по словам градоначальника, также вызвало вопросы у населения. "Школы хотели закрыть, а садики оставить открытыми. Однако есть постановление Минобразования, что школы продолжают работать в том же режиме. К слову, с 24 октября школьники уходят на каникулы", - уточнил примар.

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Какова эпидситуация в Рышканах?

По словам Богатько, "эпидемиологическая ситуация в Рышканском районе не такая серьезная".

"Есть районы, где число заболевших намного больше. У нас по району – 56 заболевших, а население - более 60 тысяч. В городе у нас порядка 10 больных с населением в более 10 тысяч. В целом у нас нормальная статистика. В других районах больше больных. Но там ничего не закрывают. Потому люди и стали возмущаться. Ситуация получилась непонятная", - сказал градоначальник.

Что подразумевает последнее решение комиссии в Рышканах?

Как пояснил Богатько, опубликованное вечером в субботу решение районной чрезвычайной комиссии общественного здоровья отменяет постановление №7, которое было опубликовано тем же днем.

"Они отдали прерогативу каких-то запретительных мер местным органам власти, то есть каждому населенному пункту в отдельности. И это правильно, потому что каждый знает, что происходит на его территории", - рассказал примар.

Отвечая на вопрос, какие меры планирует ввести примэрия города Рышканы, градоначальник отметил, что на воскресенье запланировано заседание комиссии, на котором и будет обсужден план действий.

"Думаю, что некоторые ужесточения мы все-таки введем. К примеру, вместо трех входов на рынок оставим один, чтобы администрация могла контролировать допуск человека с измерением температуры, потому что три входа тяжело мониторизировать. То есть, мы, может, где-то ужесточим допуск на подобные объекты", - отметил Богатько.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

Так, 13 октября Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обновила список районов по цветовым кодам эпидемической опасности. "Красный код" присвоен всем районам Молдовы, кроме Хынчештского, Леовского и Сорокского, которые получили "оранжевый код". "Желтого" и "зеленого" кодов нет ни в одном регионе страны.

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