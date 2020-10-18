Как Молдова будет выбирать президента: до старта голосования ровно две недели

Граждане Молдовы будут выбирать 1 ноября главу государства из восьмерых претендентов. Одержавший победу кандидат будет руководить страной в течение четырех лет.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. До выборов президента Молдовы осталось ровно две недели. За пост главы государства поборются восемь кандидатов. А это несколько меньше, чем в гонке четырехлетней давности. Однако голосование в этом году будет отличаться от предыдущих лет не только этим. Коррективы в организацию процесса голосования внесла пандемия коронавируса нового типа. О том, что надо знать о предстоящем голосовании, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

Выборы в цифрах

Всего на президентских выборах откроют 2 143 избирательных участка, 139 из них - за границей, а 42 участка откроют на левом берегу Днестра. Больше всего секций для голосования откроют в муниципии Кишинев – всего в столице будут действовать 305 таких единиц (включая пригороды).

Общее число граждан, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на этапе завершения процедуры обновления избирательных списков, составляет 3 287 140 человек с правом голоса.

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Как будет выглядеть бюллетень голосования

Общий тираж бюллетеней для избирательных участков в Молдове составит 2 934 017, из них на государственном языке - 2 168 620 экземпляров, а на русском - 765 397.

© Sputnik / Mihai Caraus Бюллетень

Для участков за границей предусмотрено 556 тысяч бюллетеней, из которых госзыке 467,6 тысячи, а на русском – 88,4 тысячи. Цена одного бюллетеня составляет 0,192 лея, а весь тираж заграничных бюллетеней обошелся в 106 752 лея.

Когда избиратели могут подать заявления о голосовании по месту пребывания

Центральная избирательная комиссия уточнила, что до 31 октября включительно можно подавать заявления о голосовании по месту нахождения.

Согласно электоральному законодательству, если избиратель по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам не может прибыть в помещение для голосования, он может обратиться в участковое избирательное бюро с заявлением о голосовании с помощью переносной урны. Заявления могут подаваться в письменном виде не ранее чем за две недели до дня выборов и не позднее 18.00 предшествующего голосованию дня. В день голосования письменные заявления могут подаваться не позднее 15.00 при условии представления медицинской справки.

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В условиях кризиса области общественного здравоохранения в день выборов до 15.00 смогут проголосовать по месту нахождения без необходимости предъявления медицинской справки только избиратели, у которых проявляются симптомы инфекции COVID-19.

Лица, которые не могут сами подать заявку на голосование по месту нахождения, вправе сделать это через члена своей семьи или обратиться за помощью к социальному работнику из примэрии. Заявления о голосовании по месту нахождения слабовидящих также могут быть сделаны в устной форме.

В день выборов председатель избирательного участка должен назначить не менее двух членов электорального бюро, которые должны прибыть с переносной урной и необходимыми материалами для голосования на место, где находится избиратель, чтобы он смог проголосовать. Голосование по месту нахождения можно запросить только на том избирательном участке, в периметре которого у гражданина есть регистрация по месту жительства или по месту нахождения.

Указанные лица голосуют по списку избирателей, голосующих по месту нахождения, составленному участковым электоральным бюро на основании поданных заявлений.

Как будут голосовать жители Приднестровья

Лица, проживающие на территории левобережья Днестра, владеющие молдавским гражданством, в день выборов президента Молдовы получат право свободно пересечь границу, без специального разрешения Оперштаба.

Данная мера принята, исходя из обращений, поступавших от граждан.

Приднестровье попросило молдавскую сторону открыть избирательные участки вблизи границы и обеспечить соблюдение всех мер безопасности в связи с пандемией.

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Выборы в масках

Доступ на избирательные участки в день выборов президента Молдовы будет осуществляться только в защитных масках. На входе в электоральный участок каждый избиратель будет обеспечен защитной маской. Для этих целей ЦИК поручил рабочей группе закупить необходимое число масок с учетом нескольких критериев: для первого тура выборов закупаются маски согласно числу избирателей, находящихся в пределах границ Молдовы, а количество масок для второго тура пополнится в зависимости от объема использованных.

Для избирательных участков за рубежом закупка защитных масок будет производиться в стране, где они находятся.

Что будет с явкой?

Согласно местному законодательству, порог для признания выборов состоявшимися - одна треть от списка избирателей.

Многие эксперты сходятся во мнении, что эпидемиологическая ситуация в Молдове негативным образом скажется на активности избирателей во время предстоящих президентских выборов в ноябре. Высказываются опасения, что граждане из-за риска заражения предпочтут остаться дома, а к урнам для голосования выйдет лишь малая доля электората. Впрочем, некоторые эксперты считают, что если соблюдать необходимые меры предосторожности, риска инфицирования не будет.

"Особенно, если учитывать тот факт, что для голосования нужно совсем немного времени. Ведь, согласно заключениям ВОЗ, для того, чтобы возник риск заразиться, необходимо быть в тесном контакте с больным, на дистанции менее одного метра и в течение 15 минут", - считает эксперт и программный директор Ассоциации Promo-LEX Павел Постикэ.

Как подчеркнул эксперт, всегда необходимо помнить о средствах защиты и о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Если не игнорировать рекомендации специалистов, то возможность инфицирования многократно снижается. К тому же, избирательные участки - не единственное многолюдное место. Люди ездят в общественном транспорте, посещают магазины, ходят на работу, так или иначе контактируют с другими людьми не только во время выборов. И если граждане Молдовы будут заботиться о здоровье своем и окружающих, посещая любые общественные места, выполнять рекомендации медиков, вероятность инфицирования будет намного меньше.

Общество Эксперт: что будет с явкой на выборах президента Молдовы

Борьба за президентское кресло

Центризбирком зарегистрировал восьмерых кандидатов. Согласно многочисленным опросам фаворитами президентской гонки в Молдове – действующий глава государства Игорь Додон и экс-премьер республики, лидер PAS Майя Санду.

Додон и Санду уже встречались на лицом к лицу на выборах в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер PAS Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Выборы президента Молдовы-2020 намечено на 1 ноября нынешнего года.

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