Кишиневу хотят вернуть статус "зеленого города": что для этого делается

Масштабные акции по высадке деревьев организуют не только в столице, но и в районах республики. Цель властей - увеличить процент зеленых площадей по всей стране.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. В муниципии Кишинев стартовала масштабная кампания по озеленению. До конца ноября в столице планируется высадить 100 тысяч деревьев. Об этом заявил примар города Ион Чебан в воскресенье, принимая участие в акции.

"Сегодня стартовала кампания по высаживанию в муниципии Кишинев 100 тысяч деревьев, как и было ранее объявлено. Это вписывается в глобальную инициативу "Деревья в городах". Приглашаем всех принять участие в подобных мероприятиях", - заявил столичный градоначальник.

По его словам, нынешняя кампания стала продолжением "большой уборки" в столице, которая идет полным ходом и в рамках которой жители города уже собрали тонны мусора в парках, на улицах и во дворах.

Он пояснил, что акция по высадке деревьев в Кишинева проводится совместно с госпредприятием "Молдсилва" и правительством республики. "Сегодня они передают нам 100 тысяч деревьев. У нас есть партнеры – посольство Турции, предприятие "Зеленое хозяйство" (которые также выделят саженцы - ред.). Всего мы высадим в Кишиневе свыше 100 тысяч деревьев – это наша цель до конца этого года... Хотим, чтобы Кишинев процветал, чтобы он вернул звание "зеленый город". Сделаем все возможное, чтобы каждый год озеленять муниципий", - сказал Чебан.

В акции принял участие и президент Игорь Додон. По его словам, это хорошая инициатива, которую надо реализовывать по всей стране.

"Призываю всех оказать помощь, потому что речь идет об озеленении республики. Всего за полтора месяца в Молдове должно быть высажено порядка 12 миллионов деревьев… Все понимают, что благодаря такой инициативе поддерживается природа и будущее Молдовы. Надо признать, что за последнее время происходила интенсивная вырубка леса. Имела место неавторизированная вырубка Кодр. Приветствую инициативу "Молдсилвы" и правительства. Нужно увеличить площадь лесов", - сказал Додон.

Он обратил внимание, что на данный момент в Молдове площадь лесов составляет порядка 11%, а это очень мало. "Подобной инициативой мы хотим увеличить площади зеленых насаждений по стране хотя бы до 15%", - пояснил президент.

Экологи давно бьют тревогу и настаивают, что проблему с состоянием молдавских лесов нужно решать. Ведь леса сохраняют хрупкий экобаланс. Сокращение насаждений, как подчеркивают специалисты, приведет к еще более устойчивой гидрологической засухе в стране, значительно пострадают и аграрная отрасль, и рядовые граждане.

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