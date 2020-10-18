Масштабный ремонт в Кишиневе: какие изменения ждут жителей столицы

Ремонт улицы в столичном секторе Буюканы закончится в марте 2022 года, однако строители, как отметил столичный градоначальник, заверили, что работы могут завершиться и раньше.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Ремонт столичной улицы Иона Крянгэ начнется через две-три недели. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан в воскресенье на своей странице в Facebook.

"Подписан договор на выполнение работ по капитальному ремонту улицы И. Крянгэ (участок между улицей Алба-Юлия и бульваром Штефана чел Маре) с восстановлением водопровода и канализационных сетей. Итак, ремонт улицы Иона Крянгэ начинается через две-три недели. Срок выполнения запланированных работ, согласно графику - до марта 2022 года", - отметил градоначальник.

По его словам, проект включает в себя работы по благоустройству тротуаров, замене водопровода и канализационных сетей, ремонту дороги и реабилитации круговых развязок:

площадь Дмитрия Кантемира;

площадь Объединения Княжеств (Piața Unirii Principatelor).

"Мы начинаем с первого этапа, который подразумевает замену водопровода и канализационных сетей, что обойдется почти в 20 миллионов. Второй этап - это ремонт проезжей части, который обойдется примерно в 50 миллионов. Мы не можем начать капитальный ремонт улицы без замены подземных сетей, ​​которые изношены на 90%. Итак, мы начинаем с замены всех подземных сетей, после чего будем ремонтировать дорогу", - сказал Чебан.

Он отметил, что с МВД обсуждались возможные варианты того, как можно избежать неудобства на дорогах.

"Неудобства, разумеется, будут. С другой стороны очень важно перенаправить общественный транспорт. Потому что на этом участке очень оживленное движение. По улице Крянгэ передвигаются автобусы и троллейбусы. Определяем, куда их перенаправить - по улице Лупу или Белинского, Пеливан", - добавил градоначальник.

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