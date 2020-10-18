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Гадание на картах

Барон всех ромов Молдовы: стоит ли верить цыганским гаданиям

© Sputnik / Alexey Kudenko
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201018/32072431/baron-vsekh-romy-moldova-stoit-verit-tsyganskim-gadaniyam.html

Сбываются ли предсказания представительниц народа ромов: об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказал барон Артур Черарь.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. "Позолоти ручку, о твоей судьбе все расскажу". Такие слова многие слышали от загадочных цыганок не только в фильмах, но и на улицах. Между тем, люди, верящие в предсказания, довольно серьезно относятся к пророчествам, считая, что именно представительницы народа ромов как никто способны точно предсказать весь последующий путь человека, лишь взглянув на линии его ладони -  или разложив карты. Впрочем, есть и скептики, которые относятся к таким обрядам с улыбкой. Барон всех ромов Молдовы, кавалер "Ордена Почета" Артур Черарь ответил на вопрос корреспондента Sputnik, стоит ли верить цыганским гаданиям.

Артур Черарь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Барон о том, есть ли у молдавских цыган дар гипноза и предвидения

Сам Черарь, по его словам, занимается эзотерикой. При этом он является православным верующим.

"Эзотерика - это очень серьезно... Гадания тоже есть очень достойные. Аналогов им нет. Не думайте, что я не прибегаю к этим процессам. И я тоже. "Скажи, что у меня и как". Спрашиваю я... Можно даже по телефону. И гадалка говорит, сделать то и это. Как мне гадала бабушка и мать, которая у меня тоже гадала, на 92-95% все сбывалось", - рассказал Черарь.

Собеседник отметил: если человеку помогли гаданием один раз, то "пусть он идет дальше, будет осторожным и пусть анализирует".

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