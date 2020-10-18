Барон всех ромов Молдовы: стоит ли верить цыганским гаданиям

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. "Позолоти ручку, о твоей судьбе все расскажу". Такие слова многие слышали от загадочных цыганок не только в фильмах, но и на улицах. Между тем, люди, верящие в предсказания, довольно серьезно относятся к пророчествам, считая, что именно представительницы народа ромов как никто способны точно предсказать весь последующий путь человека, лишь взглянув на линии его ладони - или разложив карты. Впрочем, есть и скептики, которые относятся к таким обрядам с улыбкой. Барон всех ромов Молдовы, кавалер "Ордена Почета" Артур Черарь ответил на вопрос корреспондента Sputnik, стоит ли верить цыганским гаданиям.

Сам Черарь, по его словам, занимается эзотерикой. При этом он является православным верующим.

"Эзотерика - это очень серьезно... Гадания тоже есть очень достойные. Аналогов им нет. Не думайте, что я не прибегаю к этим процессам. И я тоже. "Скажи, что у меня и как". Спрашиваю я... Можно даже по телефону. И гадалка говорит, сделать то и это. Как мне гадала бабушка и мать, которая у меня тоже гадала, на 92-95% все сбывалось", - рассказал Черарь.

Собеседник отметил: если человеку помогли гаданием один раз, то "пусть он идет дальше, будет осторожным и пусть анализирует".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova