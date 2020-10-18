Свежая статистика COVID-19: сколько новых случаев подтвердилось за день

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 67 тысяч.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 398 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в воскресенье.

Отмечен один эпизод "импорта" инфекции - из России.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 67 050.

За минувшие 24 часа проведено 1476 тестов, при этом повторно - 178.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 23 медработников: девятерых врачей, семи медсестер и семерых сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 898 пациентов (из них 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 612 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 47 842 человека.

Зафиксировано еще 15 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1584.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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