Самолет FlyOne вернулся в аэропорт Кишинева через несколько минут после взлета

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Самолет молдавского авиаперевозчика FlyOne со 173 пассажирами на борту вынужден был вернуться в Международный аэропорт Кишинева сразу после взлета в воскресенье утром. Об этом Sputnik рассказала PR-менеджер авиакомпании Валерия Думитриу.
"Чартерный рейс 5325 в Шарм-эль-Шейх авиакомпании Flyone вылетел сегодня утром согласно расписанию, в 09.00, из Международного аэропорта Кишинева. Спустя несколько минут полета пилоты получили с земли предупреждение о возможном дефекте самолета", - рассказала собеседница.
"Все 173 пассажира, находившихся на борту, а также экипаж не пострадали. Посадка производилась в условиях максимальной безопасности. В аэропорту людям представили воду. Они вылетели другим самолетом в Шарм-эль-Шейх в 14.00", - отметила Думитриу.
Как отметила представитель авиакомпании, все пассажиры благополучно прибыли в пункт назначения.
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