Где голосовать за рубежом 1 ноября: опубликованы адреса участков

Центризбирком опубликовал информацию по каждому избирательному участку, который будет открыт за границей на выборах президента Молдовы для голосования граждан республики.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия опубликовала адреса избирательных участков, открытых за рубежом для выборов президента Молдовы, которые намечены на 1 ноября.

Всего за границей откроют 139 электоральных бюро, из которых большая часть - в Италии (сразу 30). В некоторых городах этой страны будет работать сразу по два избирательных участка. Речь идет о Милане, Турине, Падуе и Риме.

На втором месте по числу избирательных участков для голосования молдавской диаспоры на выборах президента - Россия. В этой стране откроют 17 бюро: в столице РФ - четыре, в Московской области и Санкт-Петербурге - по три, а также в Сочи, Липецке, Туле, Курске, Костроме, Рязани и Сургуте - по одному.

Тройку лидеров по количеству избирательных участков за рубежом, где граждане Молдовы смогут проголосовать на выборах президента республики, замыкает Румыния. Здесь в день голосования будут работать 13 электоральных бюро. Из них два в Бухаресте и по одному - в Яссах, Тимишоаре, Клуж-Напоке, Галаце, Брашове, Констанце, Бакэу, Сучаве, Сибиу, Крайове и Орадя.

В своеобразный топ-5 угодили США, где откроют 12 участков, а во Франции - 8.

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Для участков за границей предусмотрено 556 тысяч бюллетеней, из которых на госязыке 467,6 тысячи, а на русском – 88,4 тысячи. Цена одного бюллетеня составляет 0,192 лея, весь тираж заграничных бюллетеней обошелся в 106 752 лея.

Всего же на выборах президента Молдовы-2020 откроют 2 143 избирательных участка, 139 из них - за границей, а 42 участка - на левом берегу Днестра. Больше всего секций для голосования будет в муниципии Кишинев – всего 305 таких единиц (включая пригороды).

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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