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Частные клиники откликнулись на просьбу властей Кишинева о помощи

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201019/32076576/chastnye-kliniki-otkliknulis-na-prosbu-vlastej-kishineva-o-pomoshi.html

Кишиневские частные лечебные учреждения передали медицинское оборудование в распоряжение государственной системы здравоохранения.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Две частные клиники Кишинева передали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в распоряжение государственной системы здравоохранения, сообщил генпримар столицы Ион Чебан.

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная
© Photo : Miroslav Rotari
У спикера парламента Молдовы Зинаиды Гречаной выявлен COVID-19

Еще один новый аппарат ИВЛ, закупленный по просьбе столичных властей, будет передан городу завтра. Мэр опубликовал в соцсетях фотоснимки переданного медицинского оборудования.

Ранее муниципалитет обратился к коммерческим медицинским учреждениям, расположенным в Кишиневе, с просьбой о помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Система здравоохранения нуждается в дополнительном медоборудовании, врачах и местах для пациентов с COVID-19.

Чебан подчеркнул, что городские больницы обеспечены оборудованием и всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции.

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Теги:
коронавирус


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