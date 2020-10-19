Частные клиники откликнулись на просьбу властей Кишинева о помощи

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Две частные клиники Кишинева передали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в распоряжение государственной системы здравоохранения, сообщил генпримар столицы Ион Чебан.

Еще один новый аппарат ИВЛ, закупленный по просьбе столичных властей, будет передан городу завтра. Мэр опубликовал в соцсетях фотоснимки переданного медицинского оборудования.

Ранее муниципалитет обратился к коммерческим медицинским учреждениям, расположенным в Кишиневе, с просьбой о помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Система здравоохранения нуждается в дополнительном медоборудовании, врачах и местах для пациентов с COVID-19.

Чебан подчеркнул, что городские больницы обеспечены оборудованием и всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции.

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