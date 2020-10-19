Водитель Porsche, устроивший ДТП у памятника Штефану чел Маре, будет наказан

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Появились подробности ночного ДТП в Кишиневе, когда водитель Porsche Panameta въехал на ступеньки памятника Штефану чел Маре в центре столицы.

По заявлению полиции, 32-летний водитель сообщил, что при левом повороте на улице Митрополита Бэнулеску-Бодони не учел, что трасса мокрая, потерял контроль и врезался в ступеньки, которыми окружен памятник.

В ДТП никто не пострадал. Водителю грозит 6 штрафных баллов и штраф в размере 1500 леев.

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