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В Приднестровье готовятся к вакцинации от вирусных заболеваний

© Sputnik / Георгий Зимарев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2138)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201019/32077924/v-pridnestrove-gotovyatsya-k-vaktsinatsii-ot-virusnykh-zabolevaniy.html

На Оперативном штабе по профилактике и недопущению распространения коронавируса нового типа решено было возобновить прием пациентов на получение прививки в ближайшее время.

ТИРАСПОЛЬ, 19 окт – Sputnik. В Приднестровье намерены возобновить плановую вакцинацию взрослых и детей от вирусных заболеваний. Об этом говорили на заседании Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса нового типа, проходившего од руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Несмотря на карантинные ограничения, члены штаба считают необходимым возобновить плановую вакцинацию взрослых и детей от иных заболеваний, кроме COVID-19. Речь пока не идет о прививках от коронавируса", - подчеркнули в пресс-службе приднестровского лидера.

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Прививочные кабинеты начнут прием пациентов в ближайшее время.

"Важно при этом обеспечить все меры безопасности. Общество должно вернуться к полноценной жизни даже в условиях пандемии", - подчеркнул Красносельский.

Как писал ранее Sputnik, для предотвращения заболевания вирусными инфекциями, в частности гриппом, в Приднестровье проводят бесплатную вакцинацию ежегодно. В прежние годы финансирование программы из бюджета региона было частичным. Оставшаяся часть покрывалась за счет гуманитарной помощи. В 2020 году запланирован полный объем оплаты нужд на вакцинирование.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2138)

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Теги:
прививки, вакцинация, Приднестровье


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