За выходные на дорогах Молдовы остановлены более 900 нарушителей ПДД

Полиция провела очередной рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения — почти сорок водителей сели за руль в пьяном виде.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Более 900 нарушителей правил дорожного движения были остановлены на дорогах Молдовы за два выходных дня, сообщает Национальный инспекторат общественной безопасности.

Несоблюдение правил водителями привело к 8 серьезным ДТП, в результате которых один человек погиб и 9 получили травмы.

По результатам рейда по выявлению нарушителей полицейскими были составлены сотни протоколов. Более 400 водителей превысили скоростной режим, 38 водителей были обнаружены за рулем в нетрезвом виде, трое из которых отказались пройти проверку на содержание алкоголя.

Еще 146 водителей игнорировали дорожные знаки. Не пропускали пешеходов на переходе более ста водителей, 88 автомобилей не прошли техосмотр.

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