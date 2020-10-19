Оперштаб Приднестровья: новая система тестирования, резервы для COVID-пациентов

На заседании отметили, что показатель среднесуточного уровня инфицирования коронавирусом в Приднестровье достаточно стабилен, однако разработали план на случай, если он будет расти.

ТИРАСПОЛЬ, 19 окт – Sputnik. В Приднестровье готовятся резервы на случай, если среднесуточный уровень прироста числа случаев заражения COVID-19 в регионе возрастет. На минувшей неделе он составил 84 случая.

"При сохранении этого показателя и существующей эффективности лечения пациентов COVID-госпиталей Минздрав справится с нагрузкой. Если среднесуточная заболеваемость и (или) продолжительность нахождения инфицированных граждан в стационарах возрастут, то количество койко-мест придется увеличивать", - отметили на Оперштабе.

Потенциальные резервы

Среди возможных площадок для размещения госпиталей II уровня – оздоровительный лагерь "Днестровские зори" (Меренешты) и профилакторий "Солнечный" (Днестровск). В непосредственно инфекционные центры предполагают частично перепрофилировать госпитали I и III уровней.

Как отметили на заседании Оперштаба, такая возможность появится после того, как удастся сократить срок ожидания результатов исследования проб биоматериала граждан, подозреваемых в инфицировании либо готовящихся к выписке.

Загруженность лабораторий

На сегодняшний день загруженность лабораторий настолько велика, что ждать приходится по несколько суток. Только за последние четыре дня, прошедшие с предыдущего заседания Оперштаба, в работу было направлено 2562 анализа. Всего за время пандемии в лабораторных условиях исследовано 50232 пробы.

Для работы в ПЦР-лабораториях намерены подготовить дополнительные кадры. В тираспольском центре сейчас заняты специалисты МВД (это связано со вспышкой коронавируса среди сотрудников этой лаборатории), рыбницкая из-за дефицита кадров работает в одну смену (при наличии персонала смен могло быть три).

Запуск системы экспресс-тестирования

В течение недели ожидается поставка 15 анализаторов и расходных материалов к ним. Оборудование, позволяющее в течение 15 минут с достаточно высокой точностью определить наличие вируса в организме тестируемого, доставят в госпитали I и III уровней, а также обеспечат ими службу скорой медицинской помощи.

Мини-лаборатории на предприятиях

На заседании Оперштаба также отметили целесообразность приобретения администрациями крупных организаций и предприятий собственных мини-лабораторий экспресс-типа.

"Затраты на покупку оборудования и тестов будут не так велики, как потери, связанные с вынужденным простоем из-за ухода коллектива на карантин в случае вспышки коронавируса", - подчеркнул лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Для юридических лиц эта мера носит рекомендательный характер. В обязательном порядке должен будет приобрести этот вид оборудования медицинский центр "ТираМед". Его филиалы, цель создания которых – сбор биоматериала граждан для проведения исследований на платной основе, сейчас действуют во всех городах Приднестровья.

"С появлением оснащения для экспресс-тестирования приднестровцам, желающим за собственный счет удостовериться в отсутствии инфекции, будет предоставлена возможность выбора формы тестирования – ПЦР или экспресс", - пояснили в пресс-службе приднестровского лидера.

Данные по инфицированию COVID-19

В Приднестровье на данный момент выявлено 5302 факта заражения COVID-19. На лечении в инфекционных госпиталях находятся 1272 пациента.

За время пандемии среди носителей коронавируса зафиксировано 127 летальных случаев. Справились с заболеванием 3757 человек (71% от числа инфицированных), 1342 приднестровца находятся в условиях контролируемой самоизоляции.

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