COVID-19 в Кишиневе: какова реальная ситуация в больницах, школах и детсадах

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Кишиневе остается тревожной. Об этом заявила глава Управления соцобеспечения и здравоохранения Татьяна Бучарски на заседании городских служб в понедельник.
"Число случаев заболевания растет. И прогноз, к сожалению, неблагоприятный, несмотря на то, что на выходные было зарегистрировано меньше случаев COVID-19. На основе индикаторов уровня риска заболевания в Кишиневе остается "красный код", - отметила чиновник.
Она обратила внимание, что на национальном уровне зарегистрирован свыше 67 тысяч подтвержденных эпизод COVID-19, в Кишинев - более 29 тысяч. Число выздоровевших в столице достигло 20 193, а скончавшихся - 540.
По ее словам, больше всего случаев по-прежнему приходится на категорию граждан старше 60 лет, а также в возрасте 30-39 лет.
"На дому на лечении семейных врачей под системой Gira находится свыше 18 тысяч человек", - пояснила руководитель Управления соцобеспечения и здравоохранения.
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Насколько заполнены больницы Кишинева
Комментируя ситуацию в муниципальных больницах, Бучарски отметила, что на данный момент из 1022 койко-мест занята пациентами с коронавирусом 781.
"В крайне тяжелом состоянии находятся 43 пациента, в тяжелом - 257, средняя степень тяжести - у 439.
"В муниципальные больницы Кишинева госпитализируют и пациентов из других районов страны. На сегодня их 131", - сказала чиновник.
По ее словам, с августа по октябрь регистрируется больше всего подтвержденных случаев коронавируса.
"Хочу отметить, что на данный момент муниципальные больницы Кишинева подготовлены - обеспечены оборудованием, противовирусными медикаментами, защитными средствами", - добавила Бучарски.
Она еще раз отметила, что власти настоятельно просят граждан соблюдать озвученные ранее рекомендации и ограничения для предотвращения распространения COVID-19. "Ношение защитных масок обязательно как в закрытых пространствах, так и открытых. Также важно в случае подозрения любого заболевания обращаться к семейному врачу", - подчеркнула глава Управления соцобеспечения и здравоохранения.
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Ситуация в школах
Примар Кишинева Ион Чебан прокомментировал ситуацию в образовательными учреждениями муниципия в условиях пандемии.
"В связи с вводом новых правил обустройства классов в учреждениях начального и среднего образования, заключающегося в изменении физического расстояния между учениками с 1,5 метров до одного метра, были изменены модели организации учебного процесса, а длительность урока была увеличена до привычных 45 минут", - отметил градоначальник.
По его словам, в то же время Управление образования направило в Минобразования письмо с просьбой сократить продолжительность урока до 30 минут в 26 образовательных учреждениях, где невозможно организовать занятия продолжительностью 45 минут.
Динамика заболевших COVID-19 в школах:
Среди учеников:
- больных - 144 (на прошлой неделе было 180);
- на самоизоляции - 2238 (на прошлой неделе было 3013).
Среди учителей:
- больных - 127 (на прошлой неделе было 138);
- на самоизоляции - 65 (на прошлой неделе было 117).
Среди вспомогательного персонала:
- больных - 20 (на прошлой неделе было 22);
- - на самоизоляции - 13 (на прошлой неделе было 19).
Он обратил внимание, что возобновил деятельность частный лицей, находившийся на карантине.
"Ни одно общеобразовательное учреждение не находится на карантине", - подчеркнул примар.
Ситуация в детских садах
Как уточнил столичный градоначальник, посещаемость детских садов в Кишиневе составила около 99% от общего количества детей, записанных в группы.
"Одобрено возобновление работы групп для детей двух-четырех лет, а также регистрация детей в возрасте малышей двух-четырех лет, ранее не посещавших детский сад", - обратил внимание Чебан.
Динамика заболевших COVID-19 в детсадах:
Среди детей:
- больных - трое (на прошлой неделе столько же);
- на самоизоляции - 109 (неделей ранее - 136).
Среди сотрудников:
- больных - 21 (на прошлой неделе столько же);
- на самоизоляции - 20 (как и во время предыдущей семидневки).
Среди вспомогательного персонала:
- больных - 12 (на прошлой неделе - 11);
- на самоизоляции - 7 (на прошлой неделе - 16).
"Ситуация в учебных заведениях находится под жестким контролем властей", - уточнил примар.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.
Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.
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