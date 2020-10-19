COVID-19 в Кишиневе: какова реальная ситуация в больницах, школах и детсадах

Число подтвержденных случаев коронавируса нового типа в молдавской столице продолжает расти, а прогнозы, по заявлениям властей, неблагоприятны.

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Кишиневе остается тревожной. Об этом заявила глава Управления соцобеспечения и здравоохранения Татьяна Бучарски на заседании городских служб в понедельник.

"Число случаев заболевания растет. И прогноз, к сожалению, неблагоприятный, несмотря на то, что на выходные было зарегистрировано меньше случаев COVID-19. На основе индикаторов уровня риска заболевания в Кишиневе остается "красный код", - отметила чиновник.

Она обратила внимание, что на национальном уровне зарегистрирован свыше 67 тысяч подтвержденных эпизод COVID-19, в Кишинев - более 29 тысяч. Число выздоровевших в столице достигло 20 193, а скончавшихся - 540.

По ее словам, больше всего случаев по-прежнему приходится на категорию граждан старше 60 лет, а также в возрасте 30-39 лет.

"На дому на лечении семейных врачей под системой Gira находится свыше 18 тысяч человек", - пояснила руководитель Управления соцобеспечения и здравоохранения.

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Насколько заполнены больницы Кишинева

Комментируя ситуацию в муниципальных больницах, Бучарски отметила, что на данный момент из 1022 койко-мест занята пациентами с коронавирусом 781.

"В крайне тяжелом состоянии находятся 43 пациента, в тяжелом - 257, средняя степень тяжести - у 439.

"В муниципальные больницы Кишинева госпитализируют и пациентов из других районов страны. На сегодня их 131", - сказала чиновник.

По ее словам, с августа по октябрь регистрируется больше всего подтвержденных случаев коронавируса.

"Хочу отметить, что на данный момент муниципальные больницы Кишинева подготовлены - обеспечены оборудованием, противовирусными медикаментами, защитными средствами", - добавила Бучарски.

Она еще раз отметила, что власти настоятельно просят граждан соблюдать озвученные ранее рекомендации и ограничения для предотвращения распространения COVID-19. "Ношение защитных масок обязательно как в закрытых пространствах, так и открытых. Также важно в случае подозрения любого заболевания обращаться к семейному врачу", - подчеркнула глава Управления соцобеспечения и здравоохранения.

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Ситуация в школах

Примар Кишинева Ион Чебан прокомментировал ситуацию в образовательными учреждениями муниципия в условиях пандемии.

"В связи с вводом новых правил обустройства классов в учреждениях начального и среднего образования, заключающегося в изменении физического расстояния между учениками с 1,5 метров до одного метра, были изменены модели организации учебного процесса, а длительность урока была увеличена до привычных 45 минут", - отметил градоначальник.

По его словам, в то же время Управление образования направило в Минобразования письмо с просьбой сократить продолжительность урока до 30 минут в 26 образовательных учреждениях, где невозможно организовать занятия продолжительностью 45 минут.

Динамика заболевших COVID-19 в школах:

Среди учеников:

больных - 144 (на прошлой неделе было 180);

на самоизоляции - 2238 (на прошлой неделе было 3013).

Среди учителей:

больных - 127 (на прошлой неделе было 138);

на самоизоляции - 65 (на прошлой неделе было 117).

Среди вспомогательного персонала:

больных - 20 (на прошлой неделе было 22);

- на самоизоляции - 13 (на прошлой неделе было 19).

"В учреждениях начального и среднего образования на карантине находятся ученики 89 классов (из них 14 частных). Новых случаев заражения среди учащихся классов, находящихся на самоизоляции, не зафиксировано. В школу вернулись ученики 153 классов 68 учебных заведений", - сообщил Чебан.

Он обратил внимание, что возобновил деятельность частный лицей, находившийся на карантине.

"Ни одно общеобразовательное учреждение не находится на карантине", - подчеркнул примар.

Ситуация в детских садах

Как уточнил столичный градоначальник, посещаемость детских садов в Кишиневе составила около 99% от общего количества детей, записанных в группы.

"Одобрено возобновление работы групп для детей двух-четырех лет, а также регистрация детей в возрасте малышей двух-четырех лет, ранее не посещавших детский сад", - обратил внимание Чебан.

Динамика заболевших COVID-19 в детсадах:

Среди детей:

больных - трое (на прошлой неделе столько же);

на самоизоляции - 109 (неделей ранее - 136).

Среди сотрудников:

больных - 21 (на прошлой неделе столько же);

на самоизоляции - 20 (как и во время предыдущей семидневки).

Среди вспомогательного персонала:

больных - 12 (на прошлой неделе - 11);

на самоизоляции - 7 (на прошлой неделе - 16).

"Ситуация в учебных заведениях находится под жестким контролем властей", - уточнил примар.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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