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В Приднестровье рассмотрят возможность продлить карантин

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2138)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201019/32079972/v-pridnestrove-rassmotryat-vozmozhnost-prodliti-karantin.html

С предложением о продлении срока ограничительных мер из-за пандемии выступил лидер региона Вадим Красносельский. Его проект должны будут изучить на заседании законодательного собрания.

ТИРАСПОЛЬ, 19 окт – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский выступил с законодательной инициативой о продлении срока действия особого правого режима на территории региона до 16 декабря включительно. На данный момент он действует до 1 декабря.

Исходя из законопроекта, будут продлены все нормы, касающиеся борьбы с коронавирусом, в частности особый порядок передвижения.

© Sputnik / Георгий Зимарев
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Он предусматривает ограничения на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях и в населенных пунктах, где, в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей, введены особые условия и режимы проживания и хозяйственной деятельности.

Проект закона приднестровский лидер направил парламентариям в режиме законодательной необходимости со сроком рассмотрения до 29 октября.

Особый правовой режим в Приднестровье был введен 17 марта. Эту норму несколько раз продлевали. Последняя пролонгация была одобрена парламентариями 23 сентября, и срок ее заканчивается на данный момент 1 декабря.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2138)

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Теги:
ограничение движения, ограничения, карантин, Приднестровье


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