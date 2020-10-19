В Приднестровье рассмотрят возможность продлить карантин

С предложением о продлении срока ограничительных мер из-за пандемии выступил лидер региона Вадим Красносельский. Его проект должны будут изучить на заседании законодательного собрания.

ТИРАСПОЛЬ, 19 окт – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский выступил с законодательной инициативой о продлении срока действия особого правого режима на территории региона до 16 декабря включительно. На данный момент он действует до 1 декабря.

Исходя из законопроекта, будут продлены все нормы, касающиеся борьбы с коронавирусом, в частности особый порядок передвижения.

Он предусматривает ограничения на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях и в населенных пунктах, где, в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей, введены особые условия и режимы проживания и хозяйственной деятельности.

Проект закона приднестровский лидер направил парламентариям в режиме законодательной необходимости со сроком рассмотрения до 29 октября.

Особый правовой режим в Приднестровье был введен 17 марта. Эту норму несколько раз продлевали. Последняя пролонгация была одобрена парламентариями 23 сентября, и срок ее заканчивается на данный момент 1 декабря.

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